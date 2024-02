Australie : cette araignée fait flipper tout internet !

En Australie, les araignées sont très nombreuses. Beaucoup trop même ! Et pour certaines personnes, cela suffit à ne jamais voyager sur place…

Déménager en Australie vous tente ? Visiter les contrées du pays “Down Under” est quelque chose qui vous a toujours animé ? C’est possible. En même temps, qui n’a jamais rêvé de faire ses valises pour partir loin, partir vraiment très loin ? Cette question, on est beaucoup à se l’avoir posée. Mais de là à partir en Australie… Pas sûr. Surtout après qu’une nouvelle vidéo dévoilée par un TikTokeur, nous ait une nouvelle fois démontré le type de créature qui vit sur place. On pense notamment aux araignées, qui y sont plutôt nombreuses. @tikswit, un vidéaste TikTok, a d’ailleurs montré au monde celle qu’il a décidé de laisser vivre dans sa voiture. Et très honnêtement, on ne s’y risquerait pas. À la simple vue de cet animal, beaucoup d’entre nous auraient pris leurs jambes à leur cou.

Mais le jeune coiffeur, lui, semble être particulièrement heureux de partager son espace avec l’arachnide à huit pattes. Il apparaît même en être plutôt fier. « J’ai un chasseur de voitures ! Elle est juste là » dit-il en zoomant sur l’animal, une énorme araignée toute poilue, qui rampe sur la portière de sa voiture. « Je lui ai donné de nombreuses occasions de sortir de la voiture et d’avoir une vie heureuse, mais elle veut rester avec moi dans la voiture. Nous sommes donc copains, j’aime ça ». S’il a admis avoir été un peu effrayé au début, il affirme que leur relation s’est transformée et qu’aujourd’hui, il voit cette araignée comme la « passagère la plus mignonne qui soit ». Des images qui on suffit à couper les envies de voyage de milliers de personnes.

« Et voilà pourquoi l’Australie n’obtiendra aucun de mes dollars de tourisme » pouvait-on lire en commentaire, ainsi que « la désinvolture de tout cela m’épate. La moindre petite araignée apparaît dans un coin et je fais une crise de panique ». Tony lui, explique qu’elle vit surtout dans un trou de la voiture, mais qu’elle sort souvent pour venir le voir, s’approchant même assez près. « Chaque fois que je démarre la voiture et que je commence à avancer, elle sort en courant et nous avons une petite discussion ». Les araignées “Huntsman” sont bien moins sauvages qu’elles n’y paraissent, du moins avec les humains, qu’elles ne mordent pas.