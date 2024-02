Sur TikTok, un internaute a décidé de se rendre sur le dark net, terminant son voyage en cliquant sur l’un des sites les plus étranges qu’il ait pu visiter.

C’est un peu par hasard que cet homme est tombé sur l’un des sites web les plus inquiétants du web. Cet internaute, connu sous le nom de @austinvro a confirmé, sur ses réseaux sociaux, qu’il n’avait aucune intention de tomber sur cette plateforme… Mais que cela était finalement arrivé, sans qu’il ne le décide vraiment. Dans s vidéo TikTok, Austin explique qu’il s’apprêtait à enregistrer une seconde partie de sa série « Going on the dark web », mais qu’il s’est vite rendu compte qu’il se trouvait finalement… du « mauvais côté du dark web ». Sur le site web, on peut ainsi lire en page d’accueil : « Vagabond, es-tu perdu ? Le sextuple chemin dissous t’attend. »

Une première ligne qui fait un peu flipper, vous en conviendrez. Austin peut ensuite cliquer sur “Regardez ça”, qui est d’ailleurs le seul bouton sur lequel il peut se rendre. Une liste apparaît à l’écran et il affirme : « Je pense que c’est un site de culte satanique parce qu’il y a un tas de chiffres et qu’il dit que je serai maudit si j’échoue ». La suite ? La plateforme affirme “qu’il” va tenter de vous humilier, mais on ne sait pas vraiment à qui “il” est supposé renvoyer. “Il utilise vos ombres pour vous battre” peut-on aussi lire, sans réellement comprendre de qui il s’agit.

“Gardez à l’esprit que vous êtes digne et prêt à faire l’expérience de l’autonomisation » invite toutefois la plateforme avant de lancer un agréable « Maudits soient ceux qui échouent. » Un site web surprenant, qui permet de rappeler que le dark net n’est pas vraiment un endroit agréable dans lequel se promener, notamment si vous n’y connaissez rien à l’informatique. C’est à la fois dangereux, flippant et vous risquez de vous retrouver au milieu de sites web douteux, ce qui in fine, pourrait vous coûter cher. En effet, cet endroit est surtout connu pour être l’un des repères du crime, de la vente de drogue ou encore de la traite d’humains. En bref, il vaut mieux ne pas y faire n’importe quoi.