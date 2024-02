USA : il divorce et veut récupérer son rein !

Aux USA, un couple a divorcé et l’homme a demandé de récupérer le rein qu’il a pu founir à sa femme pour éviter qu’elle ne décède.

Dans certains cas, les divorces au sein d’un couple se déroulent plutôt normalement. Dans d’autres cas, les tensions sont assez vives, pouvant même mener à des situations franchement troublantes. Et comment ne pas repenser à cette folle histoire, aux USA, ou un homme et une femme, qui étaient en train de se séparer, en sont venus à des demandes farfelues pour blesser l’autre ? Car oui, les désaccords ne concernent pas que le logement ou que la garde des enfants. Parfois, cela va bien plus loin. Ici, le Dr. Richard Batista, qui était en pleine procédure de divorce d’avec Dawnell, son ex-femme, lui a par exemple demandé de lui remettre le rein qu’il lui avait laissé, via une greffe. Dans le cas où elle viendrait à le refuser, il réclamait alors une compensation de 1 million de dollars, environ.

À la justice, le Dr Batista a affirmé que leur mariage avait déjà été mis à mal par les problèmes médicaux de sa femme, mais cela ne l’a pas empêché de faire un don. « Ma première priorité, était de lui sauver la vie. La deuxième priorité était de redresser le mariage », a-t-il déclaré. Si la priorité numéro une a été validée, la seconde, un peu moins, Richard accusant Dawnell d’avoir une liaison. C’est à partir de là que sa demande assez folle d’obtenir le règlement de 1 million de dollars (environ) ou la restitution du rein a été formulée.

Une offre qui, comme vous pouvez vous en douter, a été balayée d’un revers de la main par la justice. La Cour suprême du comté de Nassau a rejeté sa demande et jugé que le rein était un don. « Les efforts déployés par le défendeur pour obtenir une compensation pécuniaire sont non seulement contraires à la prescription légale, mais ils peuvent également l’exposer à des poursuites pénales », déclarait alors le juge Jeffrey Grob.