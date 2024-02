Icon of the Seas : tout sur ce navire de croisière démesuré

Icon of the Seas, est un navire totalement démesuré, dans lequel on retrouve tout ce dont une personne peut avoir besoin pour vivre correctement.

Si tous les navires ne sont pas aussi impressionnants, il est vrai que l’Icon of the Seas semble nous venir tout droit d’une autre planète. C’est simple, ce bateau est le plus grand navire de croisière au monde. Sur place, on retrouve absolument de tout, et les chiffres sont assez impressionnants : 40 restaurants différents, une Tyrolienne et 14 toboggans aquatiques différents (dont le plus haut d’Amérique du Nord, rien que ça). On retrouve aussi sur place, de nombreux bars à vin et à cocktails, que les visiteurs ne manqueront pas d’apprécier de déguster, on en est sûr.

Et pour celles et ceux qui abuseraient un peu sur la boisson ou qui se sentiraient mal à cause des vagues, sachez que le navire dispose d’un immense espace spa où vous pourrez bénéficier d’une thérapie par intraveineuse. Les médecins peuvent ainsi vous faire passer nutriments et vitamines via une perfusion, histoire de vous redonner un petit coup de fouet. Cela peut sembler un peu extrême, mais c’est en train de devenir rapidement une mode populaire parmi les adeptes de la santé et de la remise en forme.

Pour news AU, un média australien, le PDG de Royal Caribbean, Michael Bayley s’est exprimé au sujet du lancement prochain de son bateau. « Nous avons réussi ! Après sept ans de poursuite d’une vision audacieuse visant à créer des vacances uniques pour tous les types de familles et d’aventuriers, l’Icon of the Seas est devenu une réalité. Nous sommes impatients de voir des dizaines de millions de familles et d’amis laisser leur marque dans les souvenirs qu’ils créent ensemble et dans leurs propres aventures sans compromis. » Et vous, seriez-vous tenté à l’idée d’y réaliser une croisière ?