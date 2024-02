Cet immeuble en Chine sort d’un épisode de Black Mirror !

En Chine, un immeuble d’un tout nouveau genre a vu le jour. Sur place, 20 à 30.000 personnes y vivent. Un immeuble d’un tout nouveau genre.

En Chine, il est possible de vivre dans un immense bâtiment, sans jamais en sortir. Et cela ressemble à un épisode IRL (in real life, en vrai) de la série Black Mirror. On s’en serait bien passé, on vous l’accorde. Car dans cet épais amas de pierres, de murs et de verre, vivent pas moins de 20.000 personnes. Un complexe incroyable, connu sous le nom de Regent International, qui se trouve à Qianjiang Century City. Dans le quartier des affaires de la ville, plus précisément, celui de Hangzhou. Naturellement, les portes ne sont pas fermées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au contraire, il est tout à fait possible de sortir, profiter d’un peu d’air frais.

Mais pour quoi faire, quand on sait que l’immeuble en question dispose de tout ce dont vous pouvez avoir éventuellement besoin ? Car outre les logements, il y a un centre commercial, des loisirs, de quoi s’amuser et profiter ainsi qu’un centre de santé. On y retrouve également des salons de coiffure, des ongleries, des supermarchés de taille moyenne, des piscines, un immense espace de restauration et même des cafés Internet. En bref, une personne peut très bien y naître, y vivre et y mourir, sans connaître la vie extérieure.

Et ce n’est pas tout. D’une superficie de 260.000m², le bâtiment peut accueillir jusqu’à 30.000 personnes (soit 10.000 de plus qu’actuellement). Aujourd’hui, Regent International est un immeuble qui attire beaucoup les étudiants, les diplômés et les jeunes professionnels. Car ces appartements, bien qu’ils soient les uns sur les autres, représentent une vraie évolution par rapport aux anciennes “bonnes affaires” (on parle ici de la chambre de 9m², grand classique). Et les tarifs sont abordables. Les plus petits logements, sans fenêtre, coûtent environ 160 euros par mois. Les logements les plus luxueux, avec balcon, coûtent environ 480 euros par mois.