Voici l’endroit le plus reculé de la Terre !

Sur Terre, se trouve un endroit tellement reculé que les personnes dans l’espace, sont géographiquement… Les plus proches.

Il est de ces endroits dans le monde, qu’il ne fait pas vraiment bon de visiter. C’est notamment le cas de cette petite île située dans l’océan Pacifique. Nous vous avons trouvé un endroit dans le monde qui est si éloigné de tout que la personne la plus proche… Se trouve dans l’espace. Oui, vous avez bien lu ! Cet endroit tranquille pourrait bien être le lieu le plus isolé de la planète. Isolé à tel point que si vous vouliez vous rendre directement auprès de la personne la plus proche, vous seriez obligé de décoller (ce qui n’est pas donné à tout le monde, vous en conviendrez). Car oui, l’île la plus proche du point Nemo, c’est l’île de Ducie. Celle-si se trouve à 2.574 kilomètres environ ! L’ISS elle, lorsqu’elle passe au-dessus… N’est qu’à 400 kilomètres environ !

Et cette zone est surtout ciblée par… La NASA et autres entités internationales spécialisées dans la conquête de l’espace. Sur place, sont largués nos déchets spatiaux. À vrai dire, si la NASA ou peu importe qui décide de larguer un objet depuis l’espace pour l’envoyer se crasher sur Terre, nous avons une idée très précise d’où les disposer. D’ailleurs, la zone autour de cet endroit est devenue un « cimetière d’engins spatiaux« . On retrouve, sur place, plus de 260 engins spatiaux.

Tous y ont été déposés entre 1971 et 2016. Et il y a fort à parier que c’est là où l’ISS (la station spartiate internationale) sera probablement envoyée sur place, à moins qu’elle ne soit recyclée. Vous souhaitez vous y rendre ? Cap sur l’océan Pacifique et direction le point Nemo. Cet endroit tire son nom du capitaine Nemo, le héros de 20.000 lieues sous les mers, le roman de Jules Verne. Les coordonnées de cet endroit sont 45º52.6S, 123º23.6W. Si vous tenez absolument à y aller, ne vous attendez pas à y voir grand-chose. C’est le grand vide, le grand large.