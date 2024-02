Dry January : comment faire face aux dépendances à l’alcool ?

Le Dry January : c’est terminé ! Mais comment faire face pour celles et ceux qui ont une dépendance à l’alcool ? On vous dit tout.

On se souvient tous (ou presque) de la première fois où nous avons un peu trop bu d’alcool. Et comme souvent, à ce moment-là, aucune personne n’imaginait que ce qui devait être une expérience plutôt rigolote, allait prendre une tournure autrement négative. Car à terme, les soirées peuvent favoriser le développement de dépendances. Certains signes évidents indiquent que vous l’avez peut-être développé ! Et l’un des signes les plus courants est l’apparition d’une tolérance à l’alcool. Plus vous en buvez, moins vous en ressentez les symptômes. Mais comme ce n’est pas quelque chose de soudain, mais qui se développe au fil du temps, vous ne le remarquez peut-être même pas.

Car la tolérance à l’alcool, alors que la période de Dry January arrive à son terme, se développe au fil des ans ! D’un point de vue scientifique, c’est le moment où le système nerveux central s’habitue à une présence continue d’éthanol. Les fonctions cérébrales s’adaptent aux effets de la molécule d’alcool, tout comme votre comportement. Mais pourquoi ? « L’une des raisons possibles est que l’alcool est légal, facile à obtenir et souvent offert et attendu dans des situations sociales. En outre, les personnes qui s’abstiennent de boire sont souvent jugées plus sévèrement pour leur comportement que les buveurs sociaux pour leur consommation d’alcool.”

Trop d’alcool n’a toutefois rien de bon. En effet, cela signifie que vous allez développer des lésions organiques, des douleurs, vous allez être fatigué, en mauvaise santé, etc… Mais le problème peut être résolu, et plus rapidement que vous ne le pensez. Il est évident que plus votre tolérance est élevée, plus il vous faudra de temps pour l’inverser. Et la période de Dry Juanary est vraiment top pour cela. Elle aide à éliminer les toxines, à se libérer peu à peu des envies et des besoins et donc de retrouver un mode de vie plus sain, plus agréable, loin des habitudes. Vous pouvez aussi vous faire suivre, vous faire accompagner par un spécialiste.