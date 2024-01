Avion : voici ce qu’il ne faut surtout pas boire

Vous allez prendre l’avion ? Attention à quoi boire une fois à bord. Car tous les produits ne sont pas bons à prendre, loin de là, même.

Vous souhaitez prendre l’avion ? Vous avez des vacances de prévues dans les jours, les semaines (voire les mois) à venir ? À l’occasion de votre vol, vous pourriez être amené à avoir un peu soif. Or, sur TikTok, une hôtesse de l’air a dévoilé que toutes les boissons n’étaient pas forcément bonnes à consommer. La pire de toutes ? L’eau du robinet ! En effet, les canalisations ne sont pas ou alors que très peu nettoyée. Ce n’est pas forcément LA priorité. Résultat, si vous tirez de l’eau directement depuis un robinet, il faut savoir que celle-ci est probablement sale.

D’ailleurs, même les hôtesses de l’air et les stewards évitent d’en prendre. Ces derniers ne prennent pas, non plus, de thé ou encore de cafés. Du moins, pas avec une eau qui provient directement d’une canalisation… À moins qu’un test n’ait été effectué. Pour autant, il faut entre 6 et 9 mois pour que ce dernier soit accepté, réalisé et que les résultats soient dévoilés. “Les réservoirs sont rarement nettoyés sauf s’ils sont cassés. Une partie est enlevée et nettoyée entre les vols, mais jamais la machine en entier.” explique d’ailleurs Kat Kamalani.

Vers quoi se tourner, du coup ? Les sodas, l’alcool ? La réponse est, là encore, non ! En effet, en altitude, les sens sont décuplés. Résultat, vous ne ressentirez pas le goût du sucre, ce qui peut vous amener à en prendre et à en reprendre, notamment du soda. Concernant l’alcool, c’est quasiment la même chose. En effet, consommer un verre d’alcool en avion revient à en consommer deux en temps normal. Résultat, vous risqueriez d’être saoul beaucoup plus vite, beaucoup plus fort ! Mais alors, quelle solution est la bonne ? Rassurez-vous, vous pouvez toujours boire de l’eau en bouteille. Le personnel de bord en a toujours. D’ailleurs, il n’est pas rare que ces derniers passent dans les allées, pour vous en proposer un peu.