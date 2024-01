Toilettes : voilà pourquoi toujours baisser la cuvette !

Vous aviez pour habitude de tirer la chasse d’eau, la cuvette des toilettes ouvertes ? Il va falloir penser à arrêter. Voici pourquoi !

Tirer la chasse d’eau des toilettes, c’est quelque chose de très commun et heureusement qu’on le fait tous d’ailleurs, sans quoi la situation deviendrait franchement complexe. Mais il semblerait que nous le fassions tous, très mal. En effet, un docteur américain, dont le nom sur les réseaux sociaux des @DjJenCaudle, a expliqué qu’il était indispensable de fermer la cuvette de toilettes au moment de tirer la chasse d’eau et surtout, de ne JAMAIS le faire lorsque celle-ci est ouverte. « Quand on tire la chasse d’eau, tout est censé descendre, mais en fait, il y a des choses qui montent. C’est vrai. » Et nous sommes forcés de constater que ce qu’elle dit… Est vrai. En effet, des ingénieurs de l’université du Colorado à Boulder ont effectué des tests sur des toilettes commerciales pour déterminer jusqu’où l’eau pouvait éventuellement monter.

Résultat ? Les scientifiques ont démontré que le jet d’air ascendant des toilettes était extrêmement puissant, pouvant faire grimper l’eau à une vitesse de 2m à la seconde. C’est presque comme s’il était impossible de manquer ce qui sort des latrines si vous laissiez le siège relevé… « Il peut transporter des particules jusqu’à un demi-mètre au-dessus de la cuvette des toilettes dans les huit secondes qui suivent l’actionnement de la chasse d’eau », poursuit le Dr Caudle. « Par particules, on entend germes. Les bactéries, les virus et les autres éléments que l’on souhaite voir rester dans les toilettes sont maintenant projetés vers le haut. »

En gros, ce que vous lâchez aux toilettes peut remonter sur vous dès lors que vous tirez la chasse d’eau, mais sous la forme d’infimes particules. Résultat, pour une peau en bonne santé et surtout pour rester propres et sans germes étranges sur le corps, il est fortement recommandé de toujours baisser la cuvette des toilettes. Croyez-nous, après avoir lu cet article, vous allez probablement toujours vouloir le faire (et c’est tant mieux).