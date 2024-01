Café : voici pourquoi vous devriez arrêter

Vous buvez du café, beaucoup de café ? Vous souhaitez arrêter ou envisagez de ralentir à cause de soucis de santé que cela suppose ? On vous explique tout, dans la suite de cet article.

Arrêter le café, vous n’y aviez jamais pensé ? Et si on vous disait qu’effectivement, cela pouvait être bénéfique pour votre corps, pour votre organisme ? En effet, pour beaucoup, le café est une drogue qui se veut légale, qu’on prend quasiment tous, le matin. Que ce soit une tasse, deux, trois voire plus encore… Certaines personnes se laissent facilement aller, affirmant que boire un bon café allait les aider à tenir la matinée, au moins. Problème, cela devient une habitude, une dépendance, presque. Cela ne vous tente pas ? Bien au contraire, vous êtes dans une démarche autrement inverse, et souhaitez ralentir voir totalement arrêter de consommer du café le matin et en journée ? Premièrement, sachez que comme avec la drogue dur, vous allez souffrir du manque.

Au moment d’arrêter, votre corps ne va pas connaître une amélioration instantanée, du jour au lendemain. Au contraire, vous allez vous sentir moins bien avant de vous sentir mieux. « La consommation régulière de caféine peut provoquer une rigidité des vaisseaux sanguins, ce qui entraîne une diminution du flux sanguin. Lorsque vous arrêtez de boire du café, les vaisseaux sanguins reprennent leur taille normale et peuvent temporairement provoquer des maux de tête » affirme le site Eatingwell. Il ne faudra ensuite pas prendre de médicament comme le doliprane, mais plutôt boire de l’eau, vous hydrater au maximum.

Deuxième point, après avoir arrêté le café, il se peut que vous vous sentiez un peu constipé. L’option ici, pour éviter de ne pas être en mesure de vous rendre à la selle, c’est de manger beaucoup d’aliments riches en fibres. Vous pouvez également vous sentir plus fatigué si vous avez décidé d’éliminer la caféine de votre alimentation. C’est d’ailleurs pourquoi il est recommandé de ne pas tout arrêter d’un coup, mais de passer à une tasse par jour puis une tasse tous les deux, tous les trois jours, etc… Enfin, le café joue sur les dents, l’haleine ainsi que le poids et le stress. En bref, le café joue un rôle pluriel assez inattendu ! En décidant de vous en passer, vous pourriez bien permettre à votre corps de connaître une seconde jeunesse, loin des tracas que la caféine suppose.