Thaïlande : ne mangez surtout pas ce plat, il est mortel

En Thaïlande, nous vous recommandons de ne surtout pas manger le Koi Pla, un mets extrêmement dangereux pour la santé !

La cuisine thaïlandaise, tout le monde en raffole. Pad Thaï, curry vert… Un seul repas, et c’est le plaisir absolu. Mais sachez qu’il vaut mieux ne pas tout manger de ce qu’il y a à la carte. Car sur place, un plat, un seul plat même, s’il est mangé, peut entraîner des conséquences absolument terribles pour votre sauté. À vrai dire, ce plat est si mauvais pour la santé qu’une seule bouchée de ce mets local pourrait vous donner un cancer du foie. On estime d’ailleurs que 20.000 personnes, chaque année, en meurent, notamment dans les provinces de Khon Kaen et d’Isaan, qui sont deux des endroits où ce “mets” est le plus populaire.

Mais ce plat, quel est-il ? Il s’agit du Koi Pla. C’est un plat travaillé à partir de poisson cru haché, avec des herbes, des épices et du jus de citron. À première vue, tout va bien ! Oui, mais il y a un mais. En effet, le poisson cru est contaminé par des vers parasites, qui vivent en son sein et qui sont, eux, responsable du cancer du foie. Ces parasites vivent notamment dans le Mékong. À Isaan, où le poisson y est pêché, le taux de cholangiocarcinome, ou cancer des voies biliaires y est d’ailleurs parmi les plus élevés au monde.

Le docteur Narong Khuntikeo, originaire de Thaïlande, s’efforce de lutter contre ce mets dangereux. Ses deux parents sont décédés des suites de la maladie. Un vrai fardeau, comme il l’explique, affirmant en outre que les Thaïlandais ne sont pas forcément au courant de la dangerosité de ce “tueur silencieux”. Une étude qu’il a menée, a permis de découvrir que 80% des personnes vivant dans cette région d’Isaan ont ingéré le parasite mortel. La solution ? Cuire le poisson. Mais pour les locaux, c’est assez difficile à accepter. En effet, le goût n’est pas le même… Dénaturant ainsi tout cet héritage culinaire.