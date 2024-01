USA : il se retrouve bloqué dans un vase lors d’un mariage

Lors d’un mariage, un jeune américain s’est retrouvé bloqué dans un vase… Il ne pouvait pas en sortir, ce qui a suscité l’hilarité des internautes.

Une histoire que tous vont adorer raconter. En effet, Connor, originaire de Birmingham, en Alabama (États-Unis), participait à une soirée à Mountain Brook, un mariage, semble-t-il. Une soirée au cours de laquelle, ce dernier a découvert un immense vase, ce qui lui a donné l’idée… D’entrer dedans. Or, tout ne s’est pas passé comme prévu et Connor s’est retrouvé coincé à l’intérieur du vase, ne pouvant plus bouger, ne pouvant plus sortir. Tout le monde se réunit alors autour de lui, pour lui donner de bons conseils, enfin pour essayer d’en donner, car cela tend à de plus en plus stresser notre ami qui ne comprend pas comment il a pu en arriver là.

« Je fais tout ce que je peux, putain ! Bon sang ! » répond-il à la foule qui l’entoure. « Tu ne vas pas pouvoir sortir » lui assure d’ailleurs l’un de ses amis. Ce qui lui a permis de pouvoir s’extirper ? Un marteau et une sorte de “ciseau tournevis” improvisé pour tout casser. Mais chose embarrassante, la scène a été filmée et, comme souvent dans ces cas-là, s’est retrouvée sur le net. « Nous avons un homme coincé dans une urne décorative lors d’une fête à Mountain Brook », peut-on lire dans le premier message d’un thread qui a été vu des millions de fois.

« Je répète que nous avons un homme ivre coincé dans une grande urne décorative lors d’une fête à Mountain Brook. Détails au fur et à mesure ». Un thread qui relate absolument toute l’histoire, de A à Z, jusqu’à la sortie de Connor. « Il y a un craquement et la foule applaudit. Il est libre ! L’urne a été brisée et notre héros en sort indemne. Notre long cauchemar national est terminé. » Pour fêter sa sortie ? Connor a tout simplement continué sa soirée, sans ses chaussures, qu’il a dû perdre en route, et s’est recommandé ce qui semblait être un délicieux cocktail.