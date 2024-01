Voyage : les passeports les plus puissants en 2024

Quels sont les passeports les plus puissants en 2024 ? L’étude annuelle Henley & Partners fait le point sur le sujet et vous propose d’en découvrir davantage.

Alors que le monde est en proie à une crise sans précédent, avec des tensions et des conflits armés un peu partout… Beaucoup chercher un exutoire. Et si le voyage était la réponse à tout cela ? C’est en tout cas ce que pas mal de personnes pensent. Et comment ne pas leur donner raison ? Partir, s’évader, découvrir le monde : voilà un bon moyen de ne plus penser à rien ! Encore faut-il avoir un peu de chance. En effet, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne et les passeports de tel ou tel pays ne sont pas forcément aussi puissants et intéressants que les passeports du pays voisin… Mais heureusement, et comme tous les ans, Henley & Partners propose ainsi de découvrir son classement des passeports les plus puissants au monde, pour savoir qui peut éventuellement partir où.

La première place, cette année, est conjointement détenue par 6 nations : l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la France, pour l’Europe, ainsi que par le Japon et Singapour. Si vous détenez le passeport de l’une de ces nations, vous pouvez voyager dans 194 pays. En seconde position, trois pays, la Suède, la Finlande et enfin, la Corée du Sud. Ces dernières permettent de voyager dans 193 pays à travers le monde. Enfin, en troisième position, on retrouve là encore des nations européennes : Danemark, Pays-Bas, Autriche et Irlande. Ces quatre-là permettent de voyager dans 192 pays à travers le monde !

Quid du reste ? Les nations européennes sont considérées comme étant les plus puissantes à ce niveau-là. A contrario, l’Afghanistan est le tout dernier pays. Si vous en détenez le passeport, il n’est possible de voyager que dans 28 pays ! C’est autant que l’an dernier. Et chose surprenante, la Corée du Nord fait mieux (beaucoup mieux même) puisque son passeport permet de voyager dans 40 pays à travers le monde environ. Surprenant, n’est-ce pas ?