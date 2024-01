Zélande : découverte d’un nouveau continent !

Les chercheurs ont découvert un tout nouveau continent : la Zélande. Un continent que beaucoup pensaient être imaginaire.

Un continent, disparu depuis près de 400 ans. Voilà ce qu’ont retrouvé les scientifiques ! En effet, des décennies après avoir lancé leurs premières recherches, un groupe de scientifiques, chercheurs et de géologues, vient de prouver l’existence d’un contenant : la Zélande (ou Zélandia). Ce huitième continent git actuellement à l’est du sud de la Nouvelle-Zélande et des îles Stewarts. Celui qui est également connu sous son nom maori, le “Te Riu-a-Māui” ne sera toutefois pas comptabilisé en tant que tel, car il se trouve toujours sous les profondeurs de l’Océan. Tout a débuté en 2018, lorsque le géologue Rose Turnbul traitait des petits grains de sable, dans l’espoir de trouver du Zircon. L’étude consistait à broyer 169 échantillons de roches et à trier les grains par ordre de densité et de magnétisme, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que du sable fin et des cristaux de zircon.

Des milliers de cristaux du genre ont ainsi été récupérés pour ensuite être étudiés. Les résultats de leurs recherches ont alors été publiés dans la revue Geology. Si l’existence de la Zélande était connue, les plus vieilles roches de ce continent qui ont été découvertes, dataient de 500 millions d’années environ. Mais en 2018, des rochers de 2.7 milliards d’années ont été retrouvées par les chercheurs. Un nouveau fragment de roche qui coche la dernière case, la case manquante des chercheurs, pour qui la Zélande se trouve bel et bien en dessous de nous.

« La couche supérieure de la Terre que nous appelons la croûte, cette fine couche, est le lieu de toutes les actions nécessaires à la vie. La croûte continentale est l’endroit où nous vivons, où nous cultivons, où nous puisons l’eau, où nous extrayons des minéraux, etc. » explique Joshua Schwartz, chercheur à l’université d’État de Californie, qui rappelle cependant qu’en Europe ou ailleurs dans le monde et au niveau des continents actuels, des roches de plus de 3 milliards d’années ont été retrouvées. Mais qu’est-il arrivé à la Zélande ? Et bien, pour le moment, nous n’en savons pas grand-chose. Mais retrouver le continent serait une belle manière d’y remédier !