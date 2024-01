Avion : Un mystère vieux de près de 10 ans, bientôt résolu ?

Le mystère entourant la disparition du vol MH370 peut-il être résolu ? Les déclarations de ce pêcheur australien pourraient aider à faire avancer l’enquête.

Un mystère vieux de près de 10 ans, bientôt résolu ? En effet, un pêcheur a récemment affirmé avoir découvert une aile de l’avion MH370, disparu, on ne sait trop où alors qu’il devait relier Kuala Lumpur à Pékin, alors qu’il pêchait au large de la côte sud de l’Australie. Ce dernier explique avoir trouvé l’aile de l’avion alors même qu’il se trouvait sur son bateau. Il s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas, lorsqu’il a eu du mal à sortir son filet hors de l’eau. Quelle ne fut donc pas sa surprise au moment de sortir l’engin hors de l’eau. George Currie, un autre homme présent ce jour-là sur le navire a alors été contacté pour vérifier les dires de monsieur Olver.

« Vous n’avez pas idée des problèmes que nous avons eus lorsque nous avons tiré cette aile. Elle était incroyablement lourde et gênante. Elle a étiré le filet et l’a déchiré. Elle était trop grosse pour être montée sur le pont. » a-t-il notamment ajouté, avant de continuer « Dès que je l’ai vue, j’ai su ce que c’était. Il s’agissait manifestement d’une aile, ou d’une grande partie d’aile, d’un avion commercial. Elle était blanche et ne provenait manifestement pas d’un jet militaire ou d’un petit avion. Il nous a fallu toute la journée pour nous en débarrasser ». L’aile a finalement été rejetée à l’eau, car trop lourde et trop imposante.

Mais tout le monde s’est posé la même question, à savoir si l’aile ne venait effectivement pas du vol MH370, qui a disparu en plein vol, avec 239 personnes à son bord. À l’époque, les autorités n’ont d’ailleurs pas écouté le pêcheur. Pour autant, aujourd’hui, un expert pense qu’il pourrait être intéressant de rouvrir une enquête sur ces affirmations. Suffisant pour permettre de retrouver l’avion ? Pas sûr. Des débris ont été retrouvés un peu partout, sur la côte africaine notamment, mais personne ne sait réellement où se trouve actuellement l’appareil.