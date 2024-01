Cinéma : de graves turbulences dans les salles !

Les SEGPA font du ski, un film qui suscite la turbulence des spectateurs. Résultat, plusieurs salles ont décidé de ne plus le diffuser !

Alors que le cinéma commence enfin à reprendre des couleurs, avec une hausse exceptionnelle du nombre de spectateurs, voilà qu’une nouvelle affaire pourrait bien pousser plusieurs salles à refuser de diffuser certains films. Non, nous ne parlons par de l’affaire Depardieu, mais bien de l’affaire ‘Les Segpa”. Le film réalisé par Ali et Hakim Bougheraba est le second volet d’une série du même nom, dont le premier long-métrage avait attiré 700.000 personnes dans les salles. Le synopsis est tout simple et suit l’histoire d’une bande d’élèves d’un lycée professionnel, qui part à la montagne. Problème, de nombreux spectateurs se sont laissés aller et ont copié le côté un peu “turbulent” des héros du film…

Quand bien même Ali Bougheraba l’explique « Même si nos comédies sont un peu potaches, il y a une fraternité qui raconte l’amour que les personnages se portent ». À Montpellier notamment, la police a carrément été forcée d’intervenir sur place pour calmer tout le monde. À Mont-de-Marsan dans les Landes, la direction du cinéma a été plus directe encore, en décidant de déprogrammer le film afin de ne pas avoir à gérer ce genre de situation… Problème, c’est un peu le cas partout. Blagnac, Saint-Étienne, Roubaix ou encore Dole ont connu des expériences similaires, entre crachats, bagarres, jets de pop-corn ou même pétards et discussions bruyantes qui s’enchaînent.

Pas sûr, si les choses continuent, que les résultats espérés soient là. Pire encore, cela pourrait signifier la fin de la série puisque de nouvelles salles pourraient choisir de déprogrammer le film et ne plus jamais retenter l’expérience. « Je ne sais pas pourquoi il y a eu cet effet de groupe », déplore sur BFMTV Thomas Paul, directeur du cinéma de Mont-de-Marsan. « On est en pleine période scolaire. Les familles n’ont pas envie de se retrouver dans une salle où c’est le capharnaüm. »