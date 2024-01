En cette année 2024, bon nombre de résolutions ont été prises ou ne vont pas tarder à l’être. Mais quelles sont celles qui sont les plus communes ?

2023, est officiellement terminée. Place désormais à 2024. Et comme souvent, nous tentons tous (ou presque tous) de mettre en place quelques résolutions… Qu’on va bien évidemment essayer de tenir, même si comme toujours, c’est difficile. Mais au fait ? Quelles sont les résolutions qui sont les plus ciblées par les gens ? Qu’il s’agisse de moins fumer ou qu’il s’agisse de moins boire ou encore de se remettre à faire du sport, les options sont très nombreuses. Selon certaines sources, 33% de la population mondiale a pris des décisions, hier soir. Ce sont surtout les jeunes, âgés de 18 à 34 ans, qui sont les principaux concernés.

51% d’entre eux envisagent de prendre au moins une résolution. Un chiffre qui chute à 12% seulement chez les 55 ans et plus… Quid des résolutions les plus populaires ? 40% des gens ont l’intention de faire plus de sport, de se mettre à l’exercice. La perte de poids arrive en deuxième position (35 % des personnes interrogées), tandis que 33 % des personnes interrogées souhaitent manger plus sainement. Pour ce qui est de la santé, 13% des personnes sondées souhaitent réduire, voire arrêter leur consommation quand 11% souhaitent plutôt arrêter de fumer. Enfin, 24 % des personnes interrogées espèrent réduire leur stress et 22 % cherchent à améliorer leur bien-être émotionnel. Beaucoup ont toutefois la tête sur les épaules.

L’idée ? Réfléchir et planifier des objectifs réalisables et réalistes, qu’ils pourront “facilement” atteindre. La Harvard Medical School s’est d’ailleurs penchée sur le sujet. Pour réaliser et atteindre vos ambitions personnelles, sachez qu’il faut « rêver grand », mais aussi « penser petit » et diviser ses objectifs en petites étapes qui vous permettront d’atteindre votre but. Une manière pour vous de mieux réaliser les avancées, pour vous encourager à continuer vers ce que vous vous étiez promis de faire.