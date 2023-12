Sommeil : Ce que votre côté du lit dit de vous !

Dormir de tel ou tel côté du lit, peut en dire long sur vous. C’est en tout cas ce qu’affirme l’entreprise Simba, spécialisée dans les matelas.

Et si dormir d’un côté spécifique du lit pouvait en dire long sur nous ? Si peu de personnes y avaient pensé, la marque de matelas, Simba, elle a expliqué que si. En effet, selon elle, le côté du lit que vous allez choisir, pour vous, peut en dire long sur votre personnalité… Qui à révéler certaines choses que vous ignoriez peut-être, que ce soit sur votre humeur au global, au sur vote attitude face au travail.

Si vous dormez à droite du lit :

Selon la marque Simba, les personnes qui dorment à droite du lit ont tendance à gagner plus d’argent que leur partenaire. Ces personnes disposeraient aussi, d’une vision un peu moins “joyeuse” de la vie, plus terre à terre, plus réaliste. Ce sont des personnes qui, généralement, sont préparées au pire.

Si vous dormez à gauche du lit :

Toujours selon cette étude Simba, si vous dormez du côté gauche du lit, vous êtes une personne dite “joyeuse”. De plus, les personnes qui dorment à gauche pensent qu’elles sont plus calmes que celles qui choisissent le côté droit, qu’elles sont meilleures en cas de crise et qu’elles ont plus confiance en elles en général. Ces personnes arriveraient à mieux gérer le stress et auraient aussi un niveau de satisfaction professionnelle assez élevé.

Si vous aimez dormir près du mur

Premièrement, dormir près du mur est souvent dû à l’agence de votre chambre. En revanche, une chose est certaine : vous ne souffrez pas de claustrophobie. Vous pourriez toutefois rechercher un peu de sécurité, en choisissant un espace loin du mur, assez “petit”, qui donne la sensation d’être clos.

Habitudes, routines, choisir son côté du lit est essentiel, notamment si vous vivez à deux… En effet, cela risque de vous suivre pour le restant de votre vie de couple. Pensez donc à réfléchir à cela, sans brusquer l’autre. En effet, selon Simba, jusqu’à 10% des couples se disputent sur le sujet !