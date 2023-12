Avalé par une baleine, il survit tant bien que mal !

Aux USA, un homme a été avalé par une baleine. Il s’en est miraculeusement sorti. Il raconte cette folle expérience, qu’on espère ne jamais connaître !

Il est de ces histoires, qui nous laissent un peu pantois. C’est notamment le cas de celle racontée par Michael Packard. Cet homme, plongeur et pêcheur de homards, a vécu en 2021, une expérience que nous ne sommes pas beaucoup à espérer vivre un jour. En effet, il a été avalé en entier par une baleine à bosse. Heureusement pour lui, l’immense animal l’a recraché. Mais il a bien cru y passer… Et pour cause. Tout a débuté un beau matin, lorsque ce dernier pêchait au large de la côte du Massachusetts. Bien en profondeur, il se trouvait à quelques mètres sous la surface de la Terre lorsqu’il a été pris en chasse par une baleine.

« Soudain, j’ai ressenti un énorme coup et la prochaine chose que je savais, c’était complètement noir », a-t-il raconté, avant d’avouer qu’il avait tout d’abord cru à un requin. « Je pouvais sentir que je bougeais, et je pouvais sentir la baleine presser avec les muscles de sa bouche. » Ne voyant aucun moyen de sortir de là où il se trouvait, ce dernier a expliqué avoir été convaincu, à ce moment-là, qu’il était sur le point de mourir. Il a rassemblé ses forces et 30 secondes et a lutté contre la baleine, de l’intérieur. L’animal l’a ensuite recraché. Une chance pour lui, un bateau de pêche à proximité a repéré Michael « volant hors de l’eau » avant de le récupérer.

Le plus fou ? Michael ne souffrait de quasiment rien. Quelques ecchymoses aux jambes et beaucoup de peur. Josiah Mayo, son partenaire de pêche, a expliqué que la baleine ne savait pas vraiment ce qu’elle faisait en avalant Michael tout entier. « C’était une baleine à bosse. C’était un soulagement car ce n’était pas un requin, ce qui signifiait que Michael en aurait fini à ce moment-là. Elle l’a pris par derrière et il semblait qu’elle l’ait complètement enveloppé immédiatement. »