Mariah Carey : ce qu’elle touche avec sa chanson de Noël

Avec sa chanson « All I Want For Christmas », Mariah Carey a touché le gros lot. Tous les ans, la star américaine se fait un vrai petit pactole !

Tous les ans, la même histoire. En effet, à l’approche de Noël, c’est le titre « All I Want Is Christmas Is You » de Mariah Carey qui revient sur le devant de la scène… À tel point que la diva n’aurait même pas besoin de travailler, qu’elle toucherait le pactole. Rien qu’au début du mois de décembre, ce sont plus de 1.34 milliard d’écoutes qui ont été enregistrées, uniquement sur Spotify. Si on ajoute YouTube ou encore la radio, on obtient des chiffres complètement délirants.

Et comme vous devez vous en douter, cette petite chanson rapporte à la chanteuse américaine, un vrai pactole. Sortie en 1994, cette chanson lui aurait déjà rapporté 60 millions de dollars, soit l’équivalent de 2.5 millions à l’année. Beaucoup plus que les 600.000 dollars à 1 million qu’estimait le média Forbes en 2021. Il faut dire qu’outre les streams, Mariah Carey peut compter sur la vente de singles pour se refaire une santé.

Toujours en 2021, le single a été vendu 1.75 million de fois, uniquement sur la période de Noël. Une autre personne en profite, Walter Afanasieff. En effet, ce dernier est à l’origine, au même titre que la chanteuse, de cette chanson ! Sony Music enfin, touche près de 3 millions à l’année. En bref, cette chanson est une véritable machine à cash. Et, toujours plus dingue, ces estimations n’incluent pas les revenus générés aux contrats publicitaires, aux bandes-son de chansons pour les films de Noël ou le merchandising. Quand on sait que ce titre est joué dès le mois de septembre aux Philippines, on peut aisément penser qu’à tout cela s’ajoutent bien quelques millions dans les poches de la chanteuse… En voilà une qui semble avoir trouvé la formule magique. Un vrai jackpot !