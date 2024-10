Cybersécurité : voici comment sécuriser vos mots de passe !

Découvrez quelques pistes simples mais redoutables d’efficacité pour être sûr de bien sécuriser vos mots de passe et éviter le vol d’informations.

En 2024 et encore plus au cours des prochaines années, il faudra faire extrêmement attention à ses données personnelles, informatiques. Car avec l’intelligence artificielle, nul doute que vous risquiez de vous faire avoir. Les risques de phishing sont effectivement bien plus importants désormais ! Selon les estimations officielles, la cybercriminalité ne fera qu’augmenter, avec une hausse de 15 % d’une année sur l’autre attendue au cours des deux prochaines années. Une bonne solution pour d’ores et déjà les limiter, éviter qu’un vol n’ait lieu, est de renforcer ses mots de passe.

En d’autres termes, il est préférable d’éviter les mots de passe type 123. C’est en tout cas ce qu’affirme Joe Cockroft, hacker éthique du NEBRC et qui possède une formation d’expert en piratage de systèmes complexes, avec une spécialisation dans la compréhension de la manière dont les cybercriminels mènent leurs attaques. “L’utilisation d’informations identifiables, telles que l’équipe de football préférée, les noms des membres de la famille ou la ville dans laquelle vous vivez, peut rendre les mots de passe plus faciles à déterminer.”

“Si ces informations sont faciles à mémoriser, elles peuvent aussi être faciles à découvrir par des acteurs malveillants après une courte période d’exploration de vos profils de médias sociaux, par exemple.” De son côté, le Centre national de cybersécurité conseille de ne pas changer régulièrement de mot de passe, car cela peut faire plus de mal que de bien. Une meilleure hygiène des mots de passe est plus que suffisante pour sécuriser l’ensemble de vos comptes. En outre, il faut absolument éviter de conserver l’ensemble de ses mots de passe, dans des endroits peu sécurisés, comme un gestionnaire hyper facile d’accès. Pour des mots de passe solides, privilégiez des générateurs reconnus et éprouvés ou des phrases, avec mots, chiffres et caractères spéciaux.