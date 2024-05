Google : escroquée de 500.000 dollars après une simple recherche

En Australie, une femme a perdu 500.000 dollars à la suite d’une simple recherche Google. Des hommes, visiblement mal intentionnés, lui ont tout subtilisé !

En Australie, une femme s’est fait arnaquer d’environ 500.000 dollars (AUD, dollars australiens, soit l’équivalent d’environ 300.000 euros) après une simple recherche sur les réseaux sociaux. En effet, c’est via Google que Jo O’Brien, alors en plein divorce et récupère pas mal d’argent de la part de son ex-mari. Un demi-million de dollars australiens, pour être précis. Et la jeune femme décide alors de les investir. Du moins, souhaite se renseigner sur le sujet. “J’ai cherché sur Google « les meilleurs taux d’investissement à durée déterminée » et ce site est apparu comme l’un des premiers (liens). Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une page de vente créée par des escrocs, je pense » explique-t-elle ainsi, ajoutant qu’elle n’y avait vu que du feu. Entrant ses données bancaires, elle a alors vu le demi-million reçu s’évaporer en l’espace de quelques secondes seulement. Il faut dire que leur combine était parfaitement menée.

En effet, quelques heures après avoir rentré les informations demandées, Jo reçoit plusieurs appels d’hommes se présentant comme étant membres ou représentants de telle ou telle entreprise, utilisant les noms de vrais employés (Jo ira vérifier). Ces derniers lui envoient ensuite de faux emails, avec de faux formulaires, lui expliquant qu’elle devait les remplir pour qu’ils soient ensuite transmis au service juridique. Toutefois, avec le recul, elle se rend compte que de petits détails comme une ponctuation incorrecte auraient pu la trahir, mais son comptable l’a même examinée à l’époque et a donné son feu vert à la procédure.

L’argent sera ensuite envoyé sur le numéro de compte fourni avant d’être renvoyé, plus tard, sur un compte privé. « Cela ne s’est pas fait dans la précipitation, je n’ai pas eu l’impression que c’était louche ou quoi que ce soit d’autre. » affirme-t-elle, avant de recevoir un message de la part de sa banque, quelques jours, semaines plus tard. Ils soupçonnaient qu’elle ait pu être victime d’une escroquerie. « Je conduisais et je me suis arrêtée dans une rue secondaire, je tremblais et je pleurais à chaudes larmes. Je ne pouvais pas parler », a-t-elle raconté. « C’était pratiquement tout l’argent que j’avais. Je me sens abandonnée par ma banque, qui a autorisé le versement de 500 000 dollars – cinq transactions distinctes en deux semaines – sur un compte (au nom de l’entreprise) ». De l’argent qu’elle n’a toujours pas retrouvé et qu’elle ne retrouvera probablement jamais.