Amazonie : une tribu ancestrale est menacée !

En Amazonie, une tribu ancestrale est menée de disparaître. Ces derniers sont ainsi sortis de la forêt, pour aller manifester contre… Des entreprises !

Avez-vous déjà entendu parler du peuple Mascho Piro ? Ces derniers vivent au cœur de la forêt amazonienne, au Pérou. C’est l’une des tribus les plus coupées du monde extérieur. Ces derniers vivent en total autonomie et jamais personne n’a tenté de leur imposer quoique ce soit (même si l’industrie les a forcés à devoir se déplacer toujours plus au fond de la forêt). Mais il s’avère que ces derniers seraient actuellement menacés d’une grave catastrophe.

En effet, de nombreuses entreprises spécialisées dans l’exploitation forestière, travaillent de plus en plus proches de là où ils vivent. Plus de 50 membres ont ainsi été vus tout près du village Yine de Monte Salvado, dans le sud-est du Pérou. Dans un autre incident, un groupe de 17 membres de la tribu est apparu près du village voisin de Puerto Nuevo. Une manière pour eux de dénoncer la présence de bûcherons, directement sur leurs terres.

Pour leur éviter l’extinction et la fin de leur mode de vie, plusieurs organisations internationales ont fait part de leur inquiétude, invitant les entreprises et les bûcherons à stopper leur activité, sans délais. “Il s’agit d’une preuve irréfutable que de nombreux Mashco Piro vivent dans cette région, que le gouvernement n’a non seulement pas protégée, mais qu’il a en fait vendu à des sociétés d’exploitation forestière » explique Alfredo Vargas Pio, président de l’organisation indigène locale FENAMAD. Celui-ci estime que les travailleurs, en plus de détruire les arbres, peuvent également introduire de nouvelles maladies, qui pourraient alors décimer les peuples autochtones. En Amazonie, vivent encore de nombreuses tribus, qui ont réussi à fuir la civilisation, que ce soit au Pérou, mais aussi au Brésil et ailleurs dans la région.