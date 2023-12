Quartier Rouge : les choses vont changer à Amsterdam !

Du côté d’Amsterdam, les choses sont sur le point de changer, notamment au Quartier Rouge ou les travailleurs et travailleuses du sexe vont être invités à… Partir.

Les choses bougent, à Amsterdam. En effet, la capitale néerlandaise a confirmé les informations selon lesquelles un nouveau centre érotique allait voir le jour. Terminé donc les vitrines du quartier rouge. Une nouvelle mesure qui vise à rendre la vie des locaux, notamment de celles et ceux qui habitent aux abords de ce fameux quartier rouge, plus calme et plus agréable. Pour rappel, Amsterdam a la réputation d’être la « ville du péché », où les touristes peuvent légalement faire beaucoup de choses qui sont interdites dans d’autres pays européens, comme fumer de la marijuana ou fréquenter des travailleurs et travailleuse du sexe. Mais les choses bougent.

En effet, sur place, la mairie a déjà interdit de consommer de l’alcool à certaines heures. Et des zones bien définies seront certifiées comme étant “sans consommation de drogues”. La maire Femke Halsema souhaite aller plus loin et envisage désormais de présenter un tout nouveau plan pour migrer le Quartier Rouge d’Amsterdam, vers l’Europa Boulevard dans le quartier sud. Selon certaines membres du Conseil Municipal, c’est un « emplacement plus approprié » pour les travailleurs du sexe et leurs clients.

Ce drôle de plan, qui ne verrait probablement jamais le jour chez nous, prévoit que le centre aurait 100 chambres pour les travailleurs du sexe, ainsi que des théâtres érotiques, des restaurants et des clubs. Les fenêtres rouges seraient, pour leur part, situées à l’intérieur du bâtiment, de façon à lutter plus efficacement contre le voyeurisme. Les habitants eux… Sont contre. Ils réclament simplement un meilleur contrôle de la foule et une application plus stricte de la loi. En cas d’approbation, il faudra toutefois 7 ans au total pour que ce nouveau centre soit construit et ouvre officiellement ses portes.