Pyramides : une construction qui ne vient pas de l’Homme ?

Et si la plus vieille de pyramides au monde, avait été finalement construite par des mains tout sauf humaines ? C’est la théorie avancée par certains professionnels…

Et si certaines pyramides n’étaient pas d’origine humaine ? C’est en tout cas ce qu’affirment des scientifiques venus en masse à Gunung Padang, en Indonésie, pour y étudier l’une des plus vieilles, si ce n’est LA plus vieille construction pyramidale au monde. Située à Java, cette pyramide préhistorique multi-couches a été construite bien avant la fin de la toute première période glaciaire, il y a plus de 25.000 ans en arrière. « La datation au radiocarbone des sols organiques des structures a mis au jour de multiples étapes de construction remontant à des milliers d’années avant notre ère, la phase initiale étant datée de l’ère paléolithique. Cette étude suggère fortement que Gunung Padang n’est pas une colline naturelle, mais une construction pyramidale ».

Un papier signé du géologue indonésien Danny Hilman Natawidjaja et ont les résultats été publiés dans Archaeological Prospection. Pour autant, de nombreux scientifiques sont montés au créneau pour critiquer ce papier et pointer du doigt sa publication. Selon lui, les nombreuses théories avancées ne reposent sur rien (ou pas grand-chose), à commencer par l’affirmation selon laquelle les quatre premières couches de pierre à la base de la pyramide, seraient “méticuleusement sculptées”. Il a ainsi expliqué que rien ne pouvait prouver l’existent potentielle d’un traitement humain de ces pierres et, qu’en outre, leur position et leur forme actuelle pourraient être le résultat de l’altération naturelle et du mouvement des roches au fil du temps.

Bill Farley, archéologue à la Southern Connecticut State University de New Haven, estime lui aussi que les affirmations de Natawidjaja sont fausses, estimant qu’aucune preuve n’était avancée, non plus, dans ce texte, pouvant démontrer qu’une vieille civilisation avancée a vécu durant cette période glaciaire. Il affirme également que si les échantillons de sol de Gunung Padang, vieux de 27 000 ans, sont datés avec précision, ils « ne portent pas les marques d’une activité humaine ».