Italie : incroyable découverte dans les fonds marins

C’est à côté de Naples, en Italie, qu’une incroyable découverte, datant de 8.000 ans, a été effectuée dans les fonds marins.

En Italie, du côté de Naples, une série d’objets d’art très anciens (qui remontent à près de 8.000 ans en arrière) vient d’être découverte ! De quoi susciter la surprise des chercheurs, archéologues et scientifiques qui, à partir de ces artefacts, pourraient bien être amenés à en apprendre beaucoup plus sur la vie à l’époque. Une découverte que beaucoup jugent “époustouflantes”. Une série de découvertes qui a été effectuée au niveau de la Grotte Blanche (tout près de Capri), un lieu naturel situé à proximité de la Grotte Bleue connue et appréciée des touristes, notamment pour les eaux transparentes. Les objets découverts sont faits d’obsidienne, un verre volcanique noir et brillant. Il se forme lorsque la lave brûlante d’un volcan, se refroidit subitement.

L’objet le plus important trouvé sur le fond marin pèse huit kilogrammes et mesure environ 28 x 20 x 15 centimètres et se trouvait à 35 mètres de profondeur environ. Un objet que personne n’arrive à comprendre. En effet, les scientifiques et les forces de l’ordre ne savent pas vraiment ce à quoi il pourrait servir. Mais est-ce bien un objet humain ? La réponse est oui, des gravures et marques ont été retrouvées dessus, preuve que notre main est bien passée dessus. « Il est nécessaire d’effectuer une étude instrumentale approfondie du fond marin pour vérifier la présence éventuelle de la coque ou d’autres matériaux de cargaison », a déclaré Mariano Nuzzo, directeur de l’archéologie, des beaux-arts et du paysage de la région métropolitaine de Naples.

Mais alors, d’où vient cet objet ? Il est fort probable qu’il ait été transporté à bord d’un bateau qui a coulé… Or, comme l’explique Nuzzo, « Les restes d’une coque néolithique dans les eaux méditerranéennes n’ont jamais été découverts à ce jour. Il y a des cas de bateaux néolithiques trouvés sur le continent européen ou dans des eaux douces, des lacs et des rivières. » Une grande expédition pourrait avoir lieu dans les mois à venir, afin d’essayer de retrouver de nouveaux objets et, pourquoi pas, les fonds marins, tout en prenant le soin de continuer à travailler à Capri et autour. Vieille ville préhistorique, celle-ci a beaucoup de secrets encore bien gardés…