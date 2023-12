Alaska : une ville plongée dans le noir total pour 2 mois !

En Alaska, une ville est officiellement plongée dans le noir total et ce, pour une durée de deux mois environ… Avant de connaître le fameux « Soleil de Minuit ».

Une période de l’année que les locaux doivent probablement redouter. En effet, en Alaska, le soleil s’est définitivement couché sur Utqiaġvik, ville la plus septentrionale des États-Unis et ce, pour une période de deux mois. Les habitants ne reverront donc pas le jour avant… La fin du mois de janvier. Le 23, pour être précis. En effet, ce n’est que ce jour-là, à 13h09, que la nuit polaire prendra officiellement fin. Mais attention, le jour ne sera pas complet, loin de là même, puisqu’il faudra encore attendre quelques semaines pour profiter d’une journée complète. Et comme si les choses ne suffisaient pas, Utqiaġvik connaîtra cet été, le fameux “soleil de minuit”. Contrairement à ce qu’il se passe en hiver, la ville connaîtra des journées entières (littéralement 24h sur 24) de jour.

Ce phénomène annuel de la nuit polaire se produit lorsque le soleil reste sous l’horizon en raison de l’inclinaison de la Terre. Ajoutez à cela des températures assez désagréables (comme un -12 en hiver) et vous obtenez un combo assez surprenant. Mais qu’est-ce qui pousse les 5.123 habitants vivants sur place à rester là-bas ? Difficile à dire d’autant que, pour vraiment couronner le tout, les îles distantes à moins de 3 kilomètres ont… Un décalage horaire de 20 heures. Si vous souhaitez en voir un peu plus sur cette ville, sachez que l’université d’Alaska Fairbanks a créé la webcam Utqiaġvik Sea Ice. C’est un flux vidéo qui montre au reste du monde à quoi ressemble la ville pendant la période de la nuit polaire.

« En plus de fournir une impression visuelle des conditions de la glace de mer au large de Barrow, ces images établissent un enregistrement à plus long terme des dates clés de l’évolution saisonnière de la couverture de glace de mer, telles que : début de la formation de la glace en automne, formation d’une couverture de glace stable, début de la fonte au printemps, apparition d’étangs de fonte, début de la rupture de la glace au début de l’été, enlèvement ou advection de la glace de mer au cours des mois d’été. » a expliqué l’université pour justifier cette expérience !