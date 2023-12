Découvrez la « Drogue de Frankenstein » aux terribles effets

En Angleterre et même au sein de l’Union européenne, l’arrivée sur le marché de la « drogue de Frankenstein » fait craindre le pire aux forces de l’ordre.

Une nouvelle drogue, terriblement puissante, au sein de nos frontières européennes ? En effet, les forces de l’ordre ont récemment mis en garde, en Angleterre, contre l’arrivée massive de ce qu’ils appellent la “Drogue de Frankenstein”. C’est une drogue qui se voudrait 50 fois plus puissante que le fentanyl, qui fait déjà des ravages un peu partout dans le monde et notamment aux USA. C’est en fait, une nouvelle force d’opioïdes. C’est un dérivé que les scientifiques appellent le nitazènes. C’est extrêmement puissant et sa consommation représente à elle seule, un risque d’overdose, voire de décès.

Interrogée sur la question, le docteur Judith Yates, s’est confié sur cette nouvelle drogue qui pourrait bientôt arriver en France. « La puissance de ces drogues varie, mais certaines sont 50 fois plus puissantes que le fentanyl, de sorte qu’une toute petite quantité suffit aux trafiquants.” Problème, ces drogues de synthèse sont fabriquées un peu partout, par n’importe qui. Difficile donc d’avoir une idée réelle de ce qui se cache derrière… D’autant qu’elles existent sous plein de variations différentes : poudres, comprimés, cristaux… Récemment, les forces de l’ordre ont également découvert qu’elle était aussi coupée avec des comprimés d’oxycodone, avec de l’héroïne, de la kétamine et des cannabinoïdes synthétiques.

« On les appelle les drogues Frankenstein parce qu’elles peuvent être mélangées à des comprimés ou à de la poudre. Elles n’ont pas de ‘visage’ ou d’apparence. Elles peuvent se retrouver dans la chaîne d’approvisionnement de l’héroïne et dans les drogues de type Xanax achetées en ligne ou par le biais des médias sociaux. La plus grande inquiétude est qu’elles se retrouvent sur le marché du cannabis, car des millions de personnes” a confirmé Tony D’Agostino, journaliste britannique, à l’occasion de la publication d’un papier qui ne laisse donc que peu de place au doute.