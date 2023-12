Afrique : âgée de 70 ans, elle donne naissance à des jumeaux

En Afrique, une femme a donné naissance à des jumeaux. Rien de surprenant jusque-là, si ce n’est qu’elle est âgée de 70 ans ! Une grande première.

En Afrique, une femme âgée de 70 ans, a donné naissance à des jumeaux ! Pour ce faire, celle-ci a eu recours à la fécondation in vitro. Une annonce confirmée par l’hôpital dans lequel elle a été traitée. Cette femme, c’est Safina Namukwaya. Pour l’occasion, celle-ci a d’ailleurs battu un record, devenant la personne la plus âgée à accoucher. C’est en Ouganda que cette incroyable folie a eu lieu, Safina donnant naissance à une petite fille ainsi qu’à un petit garçon, par césarienne. Les médecins ont qualifié la grossesse de « succès médical » et ont déclaré que Safina et ses deux bébés se portaient bien. Un exploit dont cette septuagénaire est habituée.

En effet, en 2020, celle-ci a accouché, pour la toute première fois, d’une fillette : Sarah. « Beaucoup de gens m’ont jugée et maltraitée parce que j’étais stérile, mais j’ai décidé de tout laisser au Dieu tout-puissant qui a finalement répondu à mes prières. » a-t-elle notamment expliqué, ajoutant qu’après cette première expérience, elle s’était mise en tête d’aller plus loin et a donc suivi un traitement FIV pour tomber à nouveau enceinte. Une grossesse qui ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu. Celle-ci a souffert de pas mal de complications, que ce soit au niveau de sa santé ou de sa vie personnelle.

« Les hommes n’aiment pas entendre qu’ils vont avoir plus d’un enfant. Même après mon admission, mon homme n’est jamais venu ». Ce sont les médecins qui ont fêté cet heureux événement, avec elle. Une réussite médicale qui, selon eux, démontre également toute la force et l’esprit de résistance dont peuvent faire preuve l’esprit et le corps humain. Aujourd’hui, voila Safina maman de trois enfants en bonne santé. Mais celle-ci n’est pas la personne la plus âgée à avoir donné naissance à un enfant, du moins, ailleurs que sur le continent africain. En effet, Erramatti Mangayamma a donné naissance à des jumelles en 2019, à l’âge de 74 ans, à la suite d’un traitement par FIV en Inde.