Un homme affirme qu’une araignée a pondu des oeufs dans son pied !

Un homme originaire du Royaume-Uni a expliqué qu’une araignée a tout simplement pondu des œufs dans son gros orteil. Une histoire assez dégoûtante.

Une information qui ressemble plutôt à un vrai cauchemar. Tout du moins, qui ressemble à quelque chose qu’on a pas vraiment envie de voir ou d’entendre parler. En effet, un homme originaire de Northumberland, à Carmlington (en Écosse), qui célébrait ses 35 ans de mariage avec son épouse, a affirmé avoir été mordu par une araignée. Une araignée-loup pour être exact, alors qu’il effectuait une croisière et que tout ce beau monde se trouvait en escale, en France. Une affirmation effectuée à l’occasion de l’émission Drivetime de BBC Radio Scotland, au cours de laquelle il est même allé plus loin en expliquant qu’il avait été mordu alors qu’il déjeunait en plein air, avec son épouse. Cet homme, c’est Colin Blake. Il a évoqué le sujet avec le médecin de bord, qui lui a prescrit un antibiotique.

Mais son orteil s’est infecté ! Et (chose extrêmement dégoûtante), lorsque le personnel médical a ouvert son gros orteil à l’aide d’un scalpel, du pus ressemblant à du lait en est sorti. Des œufs d’araignée auraient alors été aperçus dans ce même liquide qui s’écoulait de son pied. Il est alors rentré au Royaume-Uni, afin d’être soigné. Une fois à l’hôpital, les médecins lui ont donné un traitement antibiotique un peu plus puissant et tout devrait rapidement rentrer dans l’ordre. Une histoire que beaucoup d’experts… Affirment être fausse.

Interrogée, le Dr Sara Goodacre, de l’université de Nottingham, a déclaré à BBC News : « Je ne vois pas du tout comment cela pourrait être vrai parce que je connais leur biologie. Les sacs d’œufs mettent un certain temps à tourner. Le venin de l’araignée n’est pas nécrosant, il est conçu pour paralyser une mouche à fruits ». Il ne serait donc pas possible de voir une araignée-loup, tout du moins ses œufs, “survivre” dans un orteil. « Aucune araignée-loup européenne ne peut vraiment pénétrer la peau », a ajouté le Dr Goodacre.