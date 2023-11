« Scrooging » : comment ne pas se faire larguer avant Noël ?

Le Scrooging est une méthode franchement nulle de larguer une personne à l’approche des fêtes de fin d’année. On vous explique tout ça.

Sortir avec quelqu’un, aujourd’hui, ça peut être assez compliqué. En effet, la multiplication des applications et des outils de rencontres, fait qu’il est très simple de ne pas s’attacher, d’aller voir ailleurs, de rencontrer de nouvelles personnes, etc… Mais cela n’est rien comparé aux différentes modes qui voient le jour. Le ghosting est la plus connue. Pour rappel, cette méthode consiste à ne plus donner de nouvelle à la personne qui partage sa vie, du jour au lendemain, sans explications. Plus récemment, une toute nouvelle a vu le jour !

Il s’agit du “scrooging”. C’est une méthode franchement foireuse qui consiste à larguer sa moitié juste avant le 25 décembre pour ne pas avoir à lui acheter un cadeau. Le Scrooging, c’est en fait une manière de faire que les personnes qui n’ont pas envie de s’engager sur le long terme aiment pratiquer. Ils ne voient pas leur relation évoluer et ne voient donc pas l’intérêt de dépenser de l’argent pour des cadeaux. La personne peut aussi être égoïste et ne pense tout simplement pas que vous valez du temps, de l’argent et de l’investissement personnel. Le Scrooging est aussi appliqué par les personnes qui n’ont pas ou très peu confiance en elles.

En effet, elles vont avoir peur de rencontrer vos amis, vos proches et votre famille. Finalement, peu importe la raison évoquée. Le “Scrooging”, c’est une façon tout à fait lâche de se séparer de quelqu’un. C’est une très belle manière de briser les fêtes de fin d’années de la personne qui partage ou partageait votre vie (du coup). Les signes qui ne trompent pas ? Si votre moitié devient distante et peu réceptive à l’approche des fêtes, cela peut être le signe que vous êtes sur le point de vous faire larguer. Les sorties annulées, les appels détournés, les disputes et l’absence de confirmation des projets de vacances sont autant d’éléments à surveiller.