Les pénis les plus longs du monde, selon les données de 2023

Une nouvelle étude sur la taille de l’organe masculin vient de sortir. Et les résultats sont assez surprenants. On vous explique tout ça !

Il y a quelques jours, une première étude sur la capacité des hommes à durer au lit a été dévoilée. Étude au cours de laquelle nous apprenions qu’un homme durait, en moyenne, 5 minutes et demie au lit. Quid de la longueur de leur masculinité ? Le Guiness Book a récemment dévoilé sa grande étude 2023, au cours de laquelle il a été révélé que la longueur du pénis de ces messieurs étaient, en moyenne, située entre 12.9 et 13.92 cm. En Europe, ce sont les Néerlandais qui sont en tête de ce classement, avec une moyenne de 15.6 cm.

Pour le reste ? La moyenne la plus petite observée, c’est en Thaïlande qu’on l’enregistre, avec 9.43 cm. A contrario, les moyennes de taille les plus importantes, ce sont au Soudan (avec 17.95 cm) et en République démocratique du Congo (17,93 cm). Des données qu’il convient toutefois de prendre avec des pincettes. En effet, ce type d’enquête se repose souvent (pour ne pas dire tout le temps) sur des données auto-déclarées. Et comme vous vous en doutez, certaines personnes ont tendance à en rajouter un peu, histoire de paraître un peu plus impressionnantes qu’ils ne le sont.

De fait, difficile de faire confiance ! Ensuite, cette étude a souffert d’une problématique en lien avec le volontariat. En effet, les personnes qui disposent d’un organe plus petit seront moins prêtes à se positionner et à évoquer la taille de leur pénis. A contrario, les personnes qui sont les mieux loties seront davantage prêtes à évoquer le sujet. En réalité, ce qu’il faut retenir, c’est que la taille moyenne réelle ne varie pas beaucoup d’un pays à l’autre et que, de toute façon, cela n’a aucun impact sur votre habilité à séduire ou à faire des enfants.