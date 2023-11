Cet homme craque en retrouvant le message de sa femme décédée

En Angleterre, un homme a retrouvé le message vocal de son épouse, décédée il y a vingt ans désormais. Il l’avait perdu à la suite de travaux réalisés sur sa ligne téléphonique.

Lorsqu’une personne décède, on garde de nombreux souvenirs de la présence de celle-ci. Du moins, c’est ce qu’on essaie tous de faire. Et la technologie est formidable pour ça, puisqu’elle offre de nouvelles opportunités de faire. Sam Beaton, un Britannique, l’a bien compris. En 2003, ce dernier perd son épouse. La seule chose qu’il a pu conserver d’elle ? L’enregistrement de sa voix, sur un répondeur téléphonique. Malheureusement pour lui, des travaux ont été entamés sur sa ligne, par Virgin Media, entraînant, à l’époque, la suppression du message. Résultat, Stan a non seulement perdu l’enregistrement vocal de son épouse, mais prenait aussi le risque de, peu à peu, ne plus se souvenir de la voix de cette dernière.

Mais après de longues années de recherches, les équipes de Virgin Media ont réussi à retrouver le message et lui restaurer. Pour la première fois depuis une quinzaine d’années, Sam a ainsi pu réécouter la voix de sa femme. « Ils ont rendu ce retraité extrêmement heureux. C’est un son merveilleux que je croyais perdu à jamais. Je suis stupéfait de voir tout ce qu’ils ont fait » a déclaré celui qui n’a jamais voulu quitter Virgin, par peur de perdre cet enregistrement vocal à tout jamais.

« J’ai toujours résisté au changement de compagnie parce qu’à chaque fois que j’ai mentionné que la voix de ma femme était notre message vocal et qu’elle serait conservée, chaque compagnie a dit non, c’est pourquoi je n’ai jamais changé ». Le message traînait quelque part dans les archives de l’entreprise, qui a donc pu le lui retrouver et le lui remettre, pour son plus grand bonheur. « J’en ai été absolument dévasté, mais aussi extrêmement en colère. Au début, je l’écoutais très souvent. En fait, j’en suis venu à l’écouter si je me sentais mal.”