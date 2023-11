Avoir la flemme serait le signe d’une grande intelligence !

Et si avoir la flemme était le signe d’une grande intelligence ? C’est en tout cas ce qu’affirme cette étude de la Florida Gulf Coast University. Mais tout le monde n’est pas d’accord.

La flemme, signe de grande intelligence ? Sur internet, les résultats d’une étude qui commence à quelque peu dater, puisqu’elle a été réalisée en 2015, sont remontés et ne cessent d’être partagés ! Réalisée par les équipes de la Florida Gulf Coast University cette étude démontrait en fait que les personnes ayant un QI assez élevé étaient beaucoup moins actives que les personnes les moins disposées. Les personnes cérébrales sont plus enclines à s’engager dans des activités qui demandent beaucoup de réflexion et beaucoup moins dans des activités physiques. En gros, les personnes intelligentes seraient un peu flemmardes sur les bords.

Pour parvenir à cette étude, les chercheurs ont utilisé un test cognitif qui permettait alors de classer les gens en deux catégories : les penseurs et les “actifs”. En l’espace d’une semaine, les trackers ont démontré que les personnes qui pensaient le plus étaient beaucoup moins actives que les personnes moins cérébrales. Cela s’expliquerait par le fait que les personnes intelligentes sont moins susceptibles de s’ennuyer. En revanche, les personnes qu’on classe parmi les actifs ont besoin d’être stimulées, notamment par des activités extérieures, car elles ont davantage tendance à s’ennuyer.

« En fin de compte, la prise de conscience est un facteur important qui peut aider les personnes plus réfléchies à lutter contre leur niveau d’activité moyen plus faible. Conscientes de leur tendance à être moins actives et du coût associé à l’inactivité, les personnes les plus réfléchies peuvent alors choisir d’être plus actives tout au long de la journée.” explique ainsi la British Psychological Society, rappelant toutefois que seules 60 personnes ont participé à cette étude et qu’il était donc difficile de tirer de véritables conclusions à ce sujet, car on peut être actif ET intelligent !