Aux USA, un couple a racheté une vieille maison de 130 ans dans laquelle d’incroyables secrets ont été découverts. Ils expliquent comment ils ont fait !

Une découverte qu’on serait tenté de qualifier d’incroyable. En effet, un couple est resté un peu stupéfait après avoir découvert que la vieille maison achetée, vieille de plus de 130 ans, disposait d’un secret assez particulier. Pire encore, Courtney et Matt l’ont appris après qu’ils aient reçu une lettre dans leur boîte aux lettres. Une lettre les invitant à découvrir les secrets cachés par leur demeure… Courtney a expliqué que la lettre avait apparemment été envoyée du Canada par le « dernier membre survivant » de la famille qui possédait la maison victorienne. Sur les réseaux sociaux (TikTok), celle-ci s’est adressée à ses followers ainsi qu’à toutes les personnes qui allaient tomber sur ces quelques images. « Nous avons reçu une lettre adressée à ‘l’acheteur’. Elle dit : « Permettez-moi de me présenter. Je suis le dernier membre survivant de la famille Madison qui possédait cette maison et j’y ai grandi. J’aimerais vous parler des pièces secrètes et de certaines choses que l’on ne vous a peut-être pas dites lorsque vous avez acheté la maison. »

Forcément, une sorte de grande chasse au trésor a été enclenchée. Et bon nombre de choses ont été trouvées. La première, c’est un petit compartiment secret, caché au-dessus de la cheminée. Il s’ouvre en coulissant une petite trappe. Dedans, se trouvaient de vieux alcools anciens (vin, bière, bourbon). La lettre réclamait ensuite des nouveaux propriétaires, qu’ils ouvrent une pièce secrète, en face de la porte du mur de la salle de bains… Un simple espace de rangement, un peu flippant, mais quand même.

Enfin, une dernière pièce secrète a été découverte au sous-sol. Et celle-ci renfermait… Rien, absolument rien. En effet, elle n’a même pas pu être ouverte puisque les anciens propriétaires en ont tout simplement bloqué l’accès. Une chasse au trésor hyper intrigante, qui démontre bien qu’on ne connaît jamais vraiment les lieux où l’on vit, notamment ces vieilles bâtisses… On en viendrait presque à regretter que les murs ne puissent pas parler. Ils auraient probablement de belles histoires à raconter.