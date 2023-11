Tinder : elle raconte ses 446 rendez-vous en 2 ans !

Sur Reddit, une femme a raconté comment elle a fait pour tenir le temps de 446 rendez-vous en l’espace de deux ans, via les applications de rencontre.

Une rencontre en ligne, c’est parfois délicat ! Beaucoup ne mènent nulle part et cela coûte assez d’argent. Au bout d’un moment, ça commence à devenir pesant. Trouver la bonne personne, oui, mais pas à n’importe quel prix. Enfin, pas pour tout le monde. En effet, une femme a avoué sur Reddit, qu’elle a eu en l’espace de deux ans, pas moins de 164 premiers dates. 164, oui, vous avez bien lu ! « Après avoir passé toute ma vingtaine dans deux relations à long terme qui n’ont pas abouti, je (alors âgée de 30 ans) me suis tournée vers les applications de rencontres à la recherche d’un vrai partenaire », explique-t-elle ainsi sur le forum, pour introduire son histoire.

Un investissement de tous les instants, qu’elle résume de très jolie manière : « Je me suis investie à 150 % et j’ai traité cela comme un travail. Ce fut un tourbillon d’amour, de désir, de déception, d’espoir, de frustration, d’insécurité, de confiance et d’épuisement général qui a duré deux ans ». Le plus fou ? Une feuille Excel, dans lequel elle a absolument tout noté, tout enregistré, tout détaillé. Ainsi, sur ses 164 rendez-vous, 107 ont demandé un second, soit 65%. « J’ai eu un deuxième rendez-vous avec 50 personnes (30 %), un troisième rendez-vous avec 34 personnes (21 %) et plus de quatre rendez-vous avec 24 personnes (15 % d’entre elles). »

Plus fou, elle aurait eu 22 premiers rendez-vous en un seul mois, un chiffre qui a avoué l’avoir fatiguée. Au total, elle a eu un nombre incroyable de 446 rendez-vous au cours de ces deux années, soit un rendez-vous tous les deux jours. Mais pourquoi avoir tout stoppé ? Le 164e premier rendez-vous a eu lieu avec son mari actuel. « J’ai eu des papillons dans l’estomac lors de notre premier rendez-vous. Mon mari sait que j’ai eu beaucoup de rendez-vous. Cela ne le dérange pas, et ça ne devrait pas ! J’ai vu ce qu’il y avait sur le marché et je le choisis délibérément parce que je sais à quel point il est spécial. » La persévérance, ça paie !