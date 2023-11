Islande : une éruption volcanique d’ampleur à venir !

En Islande, une éruption volcanique d’ampleur imminente est attendue. Pourquoi et quels sont les risques de répercussions ? Attention à vos voyages !

Une nouvelle éruption volcanique, en Islande ? En effet, les autorités ont émis une alerte après qu’une série de tremblements de terre ait eu lieu. Cela signifie, en effet, que le magma se propage dans les sols. En guise de première mesure, c’est Grindavik, une ville de plus de 3.000 habitants qui a ainsi été évacuée ! Depuis samedi, c’est tout le pays qui est sur le qui-vive et qui attend d’en savoir un peu plus. Les premières informations, elles, ne sont pas super bonnes… En effet, l’Office météorologique islandais a confirmé que le risque d’éruption volcanique était de l’ordre du “considérable” et que, pire encore, la taille de l’intrusion magmatique souterraine ainsi que sa vitesse était largement supérieure à tout ce qui a d’ores et déjà été enregistré dans la région.

Cette éruption volcanique pourrait d’ailleurs survenir, à n’importe quel moment, dans les jours prochains. Il faut dire que la zone est plutôt… Propose à ce genre de situations. Toute la région de Reykjanes (située au sud de la capitale, Reykjavik), dans laquelle se trouve Grindavik et d’autres localités, ont connu au cours des dernières années, diverses éruptions volcaniques. Mais celles-ci ont eu lieu dans des zones non peuplées. En 2021, des jets de lave ainsi qu’une fissure de près de 500 mètres étaient par exemple apparus.

Mais aujourd’hui, la situation est telle que même la station Blue Lagoon, l’une des principales attractions touristiques du pays, a dû fermer ses portes. Au point de paralyser le pays ? On se souvient qu’il y a 13 ans, l’éruption du volcan Eyjafjallajökull avait complètement chambouler le paysage touristique, puisqu’un immense nuage de fumée s’était propagé un peu partout en Europe, forçant ainsi des millions de personnes à ne pas prendre l’avion pour leurs vacances. La même chose pourrait être amenée à se produire sauf que cette fois-ci, nous sommes à l’aube des fêtes de fin d’année !