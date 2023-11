Votre brosse à dents est plus sale que ce que vous pensez !

Laver votre brosse à dents, oui. Mais autant vous le dire tout de suite, celle-ci reste beaucoup plus sale que ce que vous êtes prêts à accepter.

Laver sa brosse à dents est une chose. Mais saviez-vous que cela ne la rendait pas forcément propre pour autant ? En effet, dès lors que vous entendrez l’avertissement de ce dentiste, vous allez probablement revoir votre copie. En effet, le Dr. Ellie Phillips s’est rendue sur TikTok pour échanger et partager une vérité qui, croyez-nous, fait tout sauf plaisir. Selon ses explications, de petites moisissures se développent dans la salle de bains, à cause de l’humidité. Résultat, celles-ci se déposent peu à peu sur les dents de votre brosse à dents. Des moisissures qui sont totalement invisibles.

« Les brosses à dents se salissent beaucoup, explique la dentiste, surtout lorsqu’elles se trouvent à proximité des toilettes, dans un climat humide, dans la douche, dans la salle de bains. L’humidité est la pire des choses pour le développement des moisissures et la multiplication des bactéries nocives à l’intérieur des poils, autour des parties les plus profondes des poils de votre brosse à dents.” En bref, vous vous brosseriez les dents avec du pourri. Ça ne fait pas vraiment rêver, vous en conviendrez…

Mais alors, comment faire pour se débarrasser des bactéries ? La solution est toute simple. Et non, cela ne consiste pas à tout laver à l’eau chaude. Il suffit de laisse votre brosse à dents sécher 24 heures durant, dans un endroit autre que la salle de bains. On pense par exemple à votre chambre ou à votre cuisine. « Mettez-la près de la fenêtre pour qu’elle puisse sécher au soleil », conseille-t-elle. « Utilisez une brosse à dents le soir et une autre le matin. Ainsi, vous avez 24 heures avant de l’utiliser à nouveau.” Suffisant pour vous convaincre ? En tout cas, nous, la réponse est oui (un grand oui, même) !