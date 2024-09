Stress et anxiété: pourquoi c’est pire le soir ?

Le stress et l’anxiété, souvent le soir, peuvent atteindre leur pic. Découvrez pourquoi et comment faire pour lutter plus efficacement et donc, mieux dormir.

Le stress et l’anxiété, à leur pic, le soir venu ? En effet, certains experts sur le sujet sont revenus sur la question, en expliquant pourquoi c’est au moment de dormir que tout s’aggrave. En effet, des millions de personnes rencontrent des soucis d’endormissement, si cela peut être dû à plein de choses, comme une mauvaise literie, mais aussi et surtout au stress et à l’anxiété. S’il existe des solutions, comme certaines vitamines ou produits chimiques plus ou moins naturels, à prendre pour favoriser le sommeil, l’objectif reste de pouvoir s’endormir tranquillement, sans avoir à rien prendre du tout.

Ivo Vlaev est professeur en psychologie comportemental à la Warwick Business School de l’université de Warwick. Interrogé au sujet de l’anxiété et de son impact sur le sommeil, il a expliqué « L’anxiété a tendance à s’aggraver la nuit pour plusieurs raisons, notamment en raison du changement d’environnement et de concentration mentale. Pendant la journée, le cerveau est généralement occupé par diverses tâches, distractions et interactions sociales, ce qui peut supprimer les pensées anxieuses. En revanche, la nuit, lorsqu’une personne se trouve dans un environnement calme et détendu, l’absence de distractions permet aux pensées anxieuses de refaire surface ».

Il y a aussi une raison physique, le rythme naturel du corps jouant un rôle. Le professeur Vlaev explique : « Le cortisol, l’hormone du stress, a un rythme naturel qui tend à augmenter tôt le matin pour faciliter le réveil, mais il peut accroître le sentiment d’anxiété si l’on est éveillé à ce moment-là ». Et vous vous en doutez. Tout cela suppose beaucoup de fatigue, un manque d’énergie, mais aussi de contrôle sur tout le reste (sa journée, son travail…). Fatigue physique et mentale s’accumulent, créant ainsi un cercle vicieux. La solution ? Consulter, déjà. Mais aussi prendre le temps de vider son esprit avant d’aller dormir (quitte à s’allonger plus tôt). Faire du yoga, de la méditation, lire plus que regarder un film avant de se coucher aident aussi à relâcher la pression.