Fatigue : pourquoi avez-vous toujours envie de dormir ?

Vous vous sentez fatigué ? Vous avez toujours envie de dormir ? Voici comment faire pour y remédier. Croyez-nous, c’est très facile !

Mais que faire, si vous êtes tout le temps fatigué ? Il est effectivement possible que vous vous sentiez quasiment à plat, tout le temps, tous les jours. Et bien sachez que pour vous donner un petit coup de boost, plusieurs solutions existent et certains sont beaucoup plus simples que ce que vous pourriez imaginer. La technologie y est pour quelque chose, les lumières bleues étant souvent perçues comme étant source de douleurs oculaires, de maux de tête et de fatigue. Mais il n’y a pas que la technologie qui peut vous gêner. La vie en général, le travail, le trop peu d’activité sportive…

À ce sujet, il convient d’écouter un individu. Il s’agit du Dr Eric Berg. Il est notamment connu pour donner des conseils de santé à ses 12,4 millions d’abonnés sur YouTube. Le spécialiste de la cétose saine et du jeûne intermittent explique tout sur la sensation de fatigue. Dans l’une de ses vidéos intitulées “Pourquoi vous êtes tout le temps fatigué”, ce dernier explique tout ce qu’il faut savoir sur cette sensation que vous ressentez, même si vous prenez soin de vous et que vous mangez bien.

Tout dépend en fait de la mitochondrie, connue pour être un facteur énergétique au sein de vos cellules. Si on se sent crevé, fatigué, si on a la flemme de faire quoique ce soit et qu’on ne pense qu’à dormir, tout proviendrait de là. Mais alors, comment arrêter de se sentir fatigué ? Selon le Dr Berg, il y a une chose que vous devez faire pour ne plus vous sentir fatigué : de l’exercice.

“Cela annulera beaucoup d’autres mauvaises choses que vous avez pu faire dans le passé et si vous avez des maladies ou des problèmes, cela peut aider à les contrer parce que beaucoup de maladies proviennent de dommages causés aux mitochondries”, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il fallait aussi penser au jeûne intermittent (limiter le fait de manger sur une période allant de 6 à 12 heures), qui permet de recycler de vieilles protéines endommagées pour créer de nouvelles mitochondries, ce qui vous donnera plus d’énergie encore.