Tabac : combien dépense un fumeur, à l’année ?

En France, combien dépense un fumeur, tous les ans ? On vous présente combien coûte le tabac, à l’année, chez un individu comme vous et nous !

À travers le monde, de plus en plus de mesures sont mises en place afin de pousser les gens à arrêter de fumer. Aux USA, par exemple, l’âge pour être autorisé à commencer de fumer est de 21 ans. En Angleterre, il va également peu à peu augmenter, d’une année chaque année. En France, c’est la hausse du paquet de cigarettes, à plus de 10 euros, qui est en cours. « Lorsque nous avons porté l’âge du tabagisme à 18 ans, la prévalence du tabagisme a chuté de 30 % dans cette tranche d’âge. Lorsque les États-Unis ont porté l’âge à 21 ans, le taux de tabagisme a chuté de 39 % dans cette tranche d’âge” a expliqué le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

Une lutte qui, en plus d’être particulièrement bonne pour la santé, pourrait permettre aux gens d’économiser d’énormément d’argent et donc, de le réinvestir. On se base ici sur les études d’un cabinet britannique, le One Small Step, qui affirme que par an, le tabagisme coûte à l’exécutif britannique 12.6 milliards de livres sterling par an, soit 14.5 milliards d’euros . En moyenne, un fumeur fume 10 cigarettes par jour. Avec un paquet à 10 euros en moyenne, ce sont 10,65 euros tous les 2 jours, soit l’équivalent de près de 1.950 euros à l’année, qui sont dépensés. Un chiffre amené à évoluer puisque le montant du paquet de tabac va continuer de croître.

En effet, de nombreuses marques proposent un paquet à 100 euros. Mais le gouvernement va aller plus loin. En effet, selon de nombreux spécialistes, l’exécutif envisage un paquet à 13 euros. « Les spécialistes de santé publique sont très clairs. Il faut aller au-delà de quelques centimes pour avoir un impact sur la consommation ». Chaque année, dans le monde, ce sont 1.2 million de personnes qui décèdent à cause du tabac. En France, ce sont 75.000 personnes qui sont concernées. Selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), l’une des seules solutions pour ralentir et réduire le tabagisme, c’est l’augmentation des taxes.