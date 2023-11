Prison Break : la série iconique, bientôt de retour ?

Selon certaines rumeurs, Prison Break pourrait revenir, mais sous la forme d’un reebot… Sans les acteurs originaux. Seriez-vous prêts à regarder ?

Diffusée pour la toute première fois en 2009, la série Prison Break a (très) rapidement connu un incroyable succès. Au total ? 90 épisodes et une cinquième saison finale diffusée en 2017. Cependant, il semble qu’il y ait encore des histoires à raconter dans le pénitencier d’État de Fox River. En effet, le groupe Hulu travaillerait actuellement à un reboot ! Plus fou encore, le service de streaming a engagé le cocréateur et showrunner de Mayans M.C., Elgin James, pour diriger le projet. Un ancien de la maison serait donc actuellement en train de travailler autour d’une nouvelle série spécifiquement dédiée à cet univers.

Pour autant, attention. Michael Scofield et Lincoln Burrows ne seront probablement pas de la partie. En effet, il se murmure que ce reboot « ne suivra pas les personnages de la saga originale, mais se déroulera dans le même monde ». Donc, même décor, nouveaux personnages. Pour rappel, la série originale suivait l’histoire de Michael Schofield, qui commettait délibérément un vol à main armée pour pouvoir entrer dans le pénitencier d’État de Fox River.

Il voulait être en prison pour pouvoir sauver son frère, Burrows (Dominic Purcell), condamné à mort pour un crime qu’il n’avait pas commis. Une série qui a déchaîné les passions, notamment grâce au jeu des acteurs, tous formidables. On pense notamment à l’horrible T-Bag ! D’ailleurs, des rumeurs de saison 6 ont vu le jour, lancées par Purcell lui-même, sur les réseaux sociaux. Cependant, c’est la seule et unique fois que nous entendons parler de cette mystérieuse sixième saison. Reste que ces acteurs ont tellement participé au succès du show, qu’on a un peu de mal à imaginer qui pourrait être en mesure de les remplacer. Réponse dans quelques mois !