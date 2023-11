Quel est le meilleur passeport au monde ?

Comme chaque année, la liste des passeports les plus puissants au monde vient d’être éditée. Résultat ? Ce n’est plus le Japon qui est en tête. Un autre pays asiatique a pris sa place.

La liste des passeports les plus puissants au monde vient d’être dévoilée ! Et surprise, c’est un nouveau pays qui a pris la place du Japon, avec plus de 193 points. Une étude encore une fois menée par Henley Passport Index, qui vise à classer les pays selon les différentes possibilités et opportunités de voyage qu’ils offrent. Cette méthode est très claire :

Un passeport permettant d’entrer dans un pays, sans problème, vaut un point.

Un visa facilement obtenu, un permis de visite ou une AVEC (autorisation de voyage électronique) valent également un point.

En bref, pour chaque pays où vous pouvez vous présenter avec votre seul passeport et entrer, même s’il vous faut régler d’autres documents une fois sur place, vous obtenez un point. En revanche, si vous devez réaliser d’autres formalités administratives (peu importe la déclaration, la signature de documents ou autres…), le pays perd son point et se trouve donc sans rien.

Mais ce classement alors ? L’année dernière, le Japon occupait la première place avec 193 points. Aujourd’hui, le pays du Soleil Levant est second, avec 2 points de moins (191 points). La troisième place est occupée conjointement par la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Corée du Sud, l’Espagne et la Suède avec 190 points. Et le prix du passeport le plus puissant pour 2023 revient à… Singapour, avec 193 points !

Pour le reste du Top 5, on retrouve en 4eme position, le Royaume-Uni aux côtés de l’Autriche, du Danemark, de l’Irlande, du Luxembourg et des Pays-Bas, avec 189 points. Enfin, en cinquième position, avec 188 points, se placent la Belgique, Malte, la Norvège et le Portugal. À l’inverse, tout au fond du classement, on retrouve l’Afghanistan avec seulement 27 points, la Syrie est en 105e position avec 28 points et l’Irak est en 104e position avec 30 points. Le Pakistan, avec 33 points, et le Yémen, avec 34 points complètent le top 5… Mais du bas !