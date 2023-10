Friends : Matthew Perry (Chandler Bing) est décédé

La star de la série Friends, Matthew Perry, a été retrouvée morte. L’acteur est décédé chez lui, à Los Angeles. Une enquête est en cours pour en déterminer les circonstances.

Ce weekend nous est parvenu une grande et triste nouvelle. En effet, l’acteur américain, Matthew Perry, a été retrouvé mort, à l’âge de 54 ans, chez lui, dans le jacuzzi de son domicile, à Los Angeles. Vous ne savez pas qui c’est ? Mais si, c’est l’acteur qui joue le rôle de Chandler Bing, dans la sitcom “Friends”, diffusée à la fin des années 90 et au début des années 2000. NBC (la chaîne qui diffusait Friends) a confirmé cette tragique nouvelle dans un communiqué : « Nous sommes incroyablement attristés par le décès prématuré de Matthew Perry. Il a apporté tant de joie à des centaines de millions de personnes à travers le monde grâce à son timing comique parfait et à son esprit ironique. Son héritage se perpétuera à travers d’innombrables générations ».

Depuis l’annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Premièrement, ce sont les acteurs du show, qui n’ont pas mangé de se faire entendre. Maggie Wheeler, qui jouait Janice Hosenstein dans Friends, a partagé une photo du couple sur Instagram, en écrivant : « Quelle perte. Tu vas manquer au monde entier, Mathew Perry. La joie que tu as apportée à tant de personnes au cours de ta trop courte vie continuera à vivre. Je me sens tellement béni par chaque moment créatif que nous avons partagé ». Mais outre ses amis et ses anciens collègues, c’est surtout sa famille qui a avoué être tout simplement dévastée par ce qui a bien pu se passer.

« Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de notre fils et frère bien-aimé. Matthew apportait tellement de joie au monde, à la fois en tant qu’acteur et en tant qu’ami », ont déclaré ses proches. Un message relayé par plein de fans de la série, car oui, Friends est toujours aussi appréciée. Pour rappel, le show a été diffusé 10 saisons durant et a battu tous les records d’audience. Son plus haut pic ? Près de 53 millions de personnes, pour l’épisode “Celui qui retrouve son singe”. « Regarder Friends ne sera plus jamais la même chose. Il était une légende, je ne sais pas quoi dire, je suis sur le point de pleurer », a écrit l’un d’entre eux. « J’ai redouté ce jour toute ma vie », « Nous avons tous perdu un ami aujourd’hui. » pouvait-on notamment lire sur les réseaux sociaux.