Will Smith : de nouvelles révélations sur son mariage !

Décidément, ce n’est vraiment la période Will Smith. Après l’épisode des Oscars et des révélations concernant l’infidélité de sa femme, cette dernière a avoué qu’elle ne voulait pas se marier.

Le 11 octobre dernier, Jada Pinkett Smith avouait qu’elle et son époux, Will Smith, étaient séparés depuis 2016. Cette dernière a effectivement expliqué que le couple vivait séparément depuis plusieurs années maintenant. « Nous sommes encore en train de comprendre. Nous avons fait du très gros travail ensemble. Nous avons juste un amour profond l’un pour l’autre, et nous allons découvrir à quoi cela ressemble pour nous » a-t-elle tenté de justifier, expliquant que le couple, bien que marié depuis 1997, avait une vie bien différente.

Elle a ajouté : « Lorsque nous sommes arrivés en 2016, nous étions tout simplement épuisés d’essayer. Je pense que nous étions tous les deux encore coincés dans notre imagination de ce que nous pensions que l’autre personne devrait être« . Pour autant, les deux ne sont pas officiellement séparés. Mais comme depuis quelque temps avec Will Smith, Jada a enfoncé le clou, affirmant qu’elle s’était sentie forcée de devoir épouser celui qui jouait dans “Le Prince de Bel Air”. La raison ? Elle était enceinte de leur premier enfant, Jaden. Elle a même poussé la confession plus loin, en expliquant qu’elle avait pleuré tout au long de la descente de l’allée.

« Je ne voulais vraiment pas me marier… je ne voulais pas de mariage non plus », a-t-elle déclaré lors de son émission. « J’étais tellement sous pression. Être une jeune actrice, être jeune et enceinte. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne voulais pas me marier ». Mais alors pourquoi avoir dit oui ? Tout simplement parce que la mère de Jada le souhaitait, la poussait. D’ailleurs, cette dernière a avoué que les noces étaient tout simplement horribles. Ni plus, ni moins. « J’étais tellement bouleversée de devoir organiser un mariage. J’étais vraiment bouleversée. J’ai pleuré dans l’allée. J’ai pleuré tout le long du chemin » a d’ailleurs confirmé la principale concernée.