Alors qu’il a récemment révélé être touché par le Syndrome de la Tourette, Capaldi a décidé de tout faire pour chanter à Glastonburry. Le résultat ? Une scène absolument émouvante.

C’est une scène qui a fait énormément parler… Et pour cause. En effet, le chanteur écossais Lewis Capaldi, qui a annoncé en 2022 être touché par le syndrome de La Tourette. Depuis ? Beaucoup de concerts, beaucoup de musique et énormément de beaux moments, comme celui de Glastonburry, le fameux festival britannique. Lui qui avait pris quelques semaines off pour soigner sa santé mentale, est revenu sur scène, mais a connu une crise sur scène. Heureusement, les dieux de la musique étaient avec lui.

En effet, après avoir perdu sa voix sur scène, le chanteur de 26 ans a pu compter sur le soutien tout simplement incroyable de ses fans. « Je vais être honnête avec tout le monde, mais je commence à perdre ma voix, mais nous allons continuer jusqu’à la fin » a-t-il lancé avant de demander « J’ai juste besoin que vous chantiez tous avec moi aussi fort que possible, si ça vous va ? » C’est alors que des milliers de voix se sont unies pour reprendre en chœur une grande partie de son set. Seul face à la scène, ce dernier a alors semblé ému, touché (pour ne pas dire bouleversé) par tout cet amour…

Avant que des millions de personnes lui aient envoyé des messages de soutien directement sur les réseaux sociaux. Un soutien inconditionnel qui devrait compter énormément pour le chanteur engagé dans une sacrée bataille. « Reste fort et continue à te battre, tu es incroyable ». Un autre a ajouté : « Tout simplement incroyable, tu as ce qu’il faut, continue d’être toi ». Pour beaucoup, cette prestation restera comme l’une des plus belles et les plus historiques de l’histoire de ce festival, qui en était déjà à sa 53eme édition. « Ce qu’il vient de faire pour la sensibilisation, il a mis sa carrière en jeu, c’est mon héros, il s’est donné à fond, bravo » a ensuite lancé un autre internaute, qui comme tout le monde a été particulièrement touché par toute cette scène.