Ed Sheeran : son anecdote incroyable avec Snoop Dogg !

Ed Sheeran a raconté une anecdote absolument incroyable d’un événement qui lui est arrivé en compagnie de Snoop Dogg.

Vous n’êtes pas sans savoir que Snoop Dogg, la star du rap US, est connu pour fumer de l’herbe (beaucoup d’herbe). D’ailleurs sachez qu’un jour (et pourquoi pas ?) si vous êtes invité à le rejoindre le temps d’une soirée, il va falloir être prêt à relever le défi. Chose qu’a été moyennement en mesure de faire notre ami Ed Sherran. En effet, ce dernier se trouvait en Australie au moment où le Doggfather s’y produisait également. Le concert terminé, Sheeran a eu la chance de se rendre dans les coulisses pour saluer le musicien légendaire. Au cours d’un récent podcast, ce dernier raconte comment les choses se sont déroulées.

« Je ne fume pas du tout. J’étais dans la loge et ils enchaînaient les blunts. Je me suis dit qu’à un moment donné de la soirée, il fallait que je dise que j’avais fumé avec Snoop Dogg.” C’est alors que la star US lui propose de fumer sur une cigarette magique. Il m’a dit : « Tu en veux ? » et j’ai répondu : « C’est le moment », se souvient le star âgée de 32 ans. Sur le moment, les deux ont une conversation plutôt chouette, il en reprend donc une fois, deux fois puis un peu plus encore… Au point qu’il avoue ne plus rien voir au bout d’un moment.

Mais Snoop Dogg n’est pas LE fumeur d’herbe le plus prolifique. Il se situe en seconde position, derrière Willie Nelson, l’une des plus grandes stars de musique country. Lors d’un épisode de 2018 du talk-show de Jimmy Kimmel, on a demandé au rappeur qui il mettrait sur le « Mont Rushmore » des fumeurs d’herbe. Snoop a répondu : « Je mettrais Bob Marley. Je mettrais Cheech et Chong – ils ont été les premiers sur la montagne, ce sont eux qui nous ont montré ce qu’était une montagne ». Il a également ajouté Nelson, qui est la seule personne avec qui il n’en pouvait plus de fumer.