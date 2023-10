Alcool : après 12 mois d’arrêt, que se passe-t-il ?

Que se passe-t-il au sein de votre corps, 12 mois après l’arrêt définitif d’alcool ? On vous explique tout sur les différents phénomènes, dans la suite de cet article.

Dry January, Sober October… Les thématiques pour les mois sans alcool ne manquent clairement pas. Mais savez-vous ce qu’il se passe si, d’aventure, vous décidez d’arrêter de boire le temps… D’un mois, voire d’une année ? Au tout début, et comme souvent avec les choses dont on abuse un peu trop, une petite période de sevrage est à observer. Le petit verre du soir, entre collègues, manquent. Mais très vite, les choses s’améliorent. Vous dormez mieux, vous êtes mieux dans vos baskets, vous êtes de meilleure humeur… Et votre compte en banque semble lui aussi retrouver des couleurs. Mais si vous tentiez de voir un peu plus loin ? Si vous tentiez de tenir une année entière sans boire d’alcool ?

Plusieurs études, notamment menée, par Drink Surely, ne pas boire d’alcool le temps d’une année a un impact absolument visible sur votre énergie et votre humeur. Au point même que tous les gens qui vous entourent le remarquent. En effet, votre taux de dopamine revient à la normale après avoir arrêté l’alcool, ce qui signifie que vous aurez plus de joie de vivre au lieu de dépendre de l’alcool pour en avoir. Vous devriez également remarquer une perte de poids. En effet, les boissons alcoolisées contiennent beaucoup de calories !

En ce qui concerne les éléments qui permettent à votre corps de fonctionner, les risques de maladies cardiaques, hépatiques et rénales auront tous considérablement diminué, de même que les risques de certains cancers. Il en va de même pour le système immunitaire. En effet, si vous faites face à une maladie quelconque, votre corps est plus à même de lutter contre ! Mais cela vaut-il vraiment le coup ? À partir de 3 mois, les risques de tomber gravement malade diminuent de manière importante. Si en plus de ça, vous vous mettez à faire du sport, c’est tout votre corps qui vous remerciera.