Avion : cet endroit sale ou il ne faut JAMAIS rien mettre

Dans un avion, il faut toujours faire un peu attention à où on range ses affaires… Certains espaces peuvent effectivement être relativement sales. On vous explique tout, dans cet article !

On le sait, les avions ne sont pas vraiment connus pour être les endroits les plus propres au monde. Et sachez qu’il y a un endroit où il est recommandé de ne jamais rien mettre. En effet, c’est tellement sale qu’il est préférable pour tout le monde de ne rien toucher. C’est via les réseaux sociaux qu’une hôtesse de l’air a donné de précieux conseils aux futurs voyageurs, pour que ces derniers profitent pleinement de leur trajet. Avant d’entrer dans le vif du sujet, celle-ci a expliqué que l’eau est potable et que les réservoirs sont nettoyés une à deux fois par semaine, ce qui fait que l’eau peut parfois être un peu trouble. Heureusement, dans les vols de petits courriers, ce sont des bouteilles d’eau qui sont utilisées.

L’hôtesse de l’air a également invité les passagers à ne pas aller aux toilettes pieds nus, car « 9 fois sur 10, ce n’est pas de l’eau qu’il y a sur le sol », et a déclaré que les passagers ne devaient surtout pas avoir de relations sexuelles dans les toilettes, car c’était « tellement évident et sale ». En outre, il faut savoir que s’asseoir près de la porte augmente considérablement les chances de survie dans le cas où le pire devait arriver. Mais alors, c’est quoi cet endroit un peu sale ? C’est le petit rabat de tissu dans lequel ranger vos objets, sur le siège d’en face.

« Ne jamais, jamais, jamais, JAMAIS utiliser ou mettre quoi que ce soit dans la pochette du siège. Elles sont débarrassées des déchets, mais ne sont jamais « nettoyées ». J’en ai sorti et j’ai vu toutes sortes de choses en sortir. Des mouchoirs sales, des sacs pour malades, des culottes, des chaussettes, des pieds, des chewing-gums, des bonbons à moitié sucés, des trognons de pomme… et le vol suivant, vous y mettez votre téléphone/ordinateur portable/iPad ». Le mieux ? Rapporter des lingettes ou du désinfectant… Voir ne jamais rien y mettre donc, ça pourrait vous éviter de bien mauvaises surprises.