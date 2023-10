Fin du monde : les anglais ont bien eu peur

En Angleterre, les habitants de la région du Kent ont probablement eu un peu peur de voir la fin du monde arriver un peu plus tôt que prévu.

Ces Anglais ont bien cru, le temps d’un instant, vivre la fin du monde. En effet, les habitants du Kent ont eu la drôle de surprise de découvrir le ciel, avec une drôle de couleur rose… De quoi nous rappeler l’intrigue du film “Don’t Look Up, Déni Cosmique”. Une scène vraiment incroyable, comme le raconte Jamie Horton, qui a pu témoigner de la chose : « J’étais assis dans la voiture pendant que mon père conduisait vers la gare et soudain j’ai vu cette lueur rose. Heureusement, les feux de circulation étaient rouges et ayant toujours mon fidèle appareil photo avec moi, j’ai pris quelques clichés. Environ 10 secondes plus tard, cela a disparu, donc j’ai eu la chance de le capturer. C’était magnifique, vraiment remarquable. J’ai pensé que c’était de la pollution lumineuse, mais cela avait l’air spectaculaire quand même. »

Le phénomène a duré, en tout et pour tout, une vingtaine de minutes et à débuter dès 5h40 du matin. « Je pensais que c’était la fin du monde, je cherchais les quatre cavaliers » a pour sa part expliqué un autre habitant de la région, Steve Barnes. D’autres personnes ont tenté de relativiser, en expliquant que tout cela était peut-être dû au tournage d’un nouveau Ghostbusters. Mais la véritable explication est beaucoup moins impressionnante. Tout serait dû à une installation agricole, située dans la petite ville de Birchington.

Pendant les mois d’été, la serre bénéficie de beaucoup de lumière naturelle, mais lorsque la période sombre de l’année arrive, des lumières artificielles aident à donner un coup de pouce. Résultat, ce sont ces LED qui auraient illuminé tout le ciel de la région. Une ambiance beaucoup moins fin du monde, pour le coup, qui serait même un peu décevante, tant on s’attendait à quelque chose d’incroyable, de jamais vu ! Malgré tout, les aliens et la fin de notre bonne vieille Terre, ce n’est pas encore pour tout de suite (et c’est tant mieux !)